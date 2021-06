Ci sono moltissime segnalazioni questa mattina, in merito a presunti problemi di comunicazione con ING Direct, senza contare che l’app non funziona, stando a quanto riportato da svariati clienti. Dunque, dopo lunghe settimane caratterizzate da SMS fraudolenti relativi a questo brand, ovviamente in modo inconsapevole per i vertici aziendali, dobbiamo aggiungere un tassello a quanto riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Vediamo in quale direzione stiano andando i feedback degli utenti.

Confermati i problemi di comunicazione con ING Direct e l’app non funziona

Stando ai primi feedback degli utenti, il messaggio ricevuto nel momento in cui si prova il login e l’accesso oggi 9 giugno si focalizza su presunti problemi di comunicazione con ING Direct, oltre al fatto che da circa 30 minuti l’app non funziona. Una bella grana per i clienti, che allo stato attuale non possono controllare il proprio conto e, soprattutto, non hanno la possibilità di portare a termine specifici movimenti. Si spera di ottenere quantomeno un riscontro da parte dell’azienda, per capire cosa stia avvenendo questo mercoledì.

Inutile dire che, come sempre avviene in questi casi, tutti potranno monitorare in tempo reale l’andamento dei problemi di comunicazione ING Direct e sull’app che non funziona tramite la specifica pagina di Down Detector. Solo così, infatti, avrete la percezione in tempo reale su come si stiano evolvendo i fatti, sperando ovviamente che i tecnici riescano a ripristinare il tutto in tempi accettabili. Frettolose, al momento, le ipotesi che parlano di un potenziale attacco hacker alla banca. Manteniamo pertanto la calma.

Nel frattempo, se ne avete voglia, commentate pure l’articolo di oggi riportandoci la vostra esperienza a proposito dei problemi di comunicazione ING Direct, senza dimenticare quelli relativi all’app che non funziona.