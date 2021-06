Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? In questi ultimi due giorni non si parla di altro. La bella vincitrice del Grande Fratello Vip e l’ex del duo Benji e Fede hanno fatto sognare i fan rimandando il matrimonio, una cosa di secondario interesse per loro, ma non la vita insieme. Dediche d’amore, voglia di stare insieme dopo la reclusione nella casa e poi il lockdown, ma anche tante promesse e desideri, i due sembrano innamorati e felici fino a qualche tempo fa.

In molti hanno notato che sui social i loro rapporti si sono raffreddati e sono molte le segnalazioni riportare dall’esperta del gossip Deianira Marzano, ma dove sta la verità?

A complicare le cose ci ha pensato proprio Paola di Benedetto che sui social nelle scorse ore ha postato una foto con le sue amiche di sempre, Aurora Ramazzotti e Sara, la figlia di Pino Daniele, citando Ligabue: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”. La frase potrebbe essere riferita a tutte e tre ma poi il velato chiarimento arriva proprio da Aurora Ramazzotti che si etichetta come l’alcol dando poi del ‘dischetto’ a Sara Daniele lasciando intendere che la ferita da curare sia proprio nella gieffina.

Paola di Benedetto e Federico Rossi in crisi quindi? Sembra proprio di sì anche se nessuno dei due ha confermato niente e ha tolto le foto di coppia dal proprio profilo social ma i più cattivi fanno notare lo strano tempismo visto che l’ex del duo Benji e Fede martedì 8 giugno ha lanciato il singolo e il video ufficiale di Movimento Lento feat Annalisa. Sono solo pettegolezzi e gossip utili per il lancio della canzone o la loro storia è davvero arrivata al capolinea?