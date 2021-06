A soli due giorni dalla gara inaugurale degli Europei 2021, le ultime notizie di calciomercato estivo non tardano ad arrivare. L’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’ si è voluta soffermare sui movimenti di mercato del Napoli in vista della prossima stagione di Serie A. Ora come ora, il club del presidente Aurelio De Laurentiis non sta affondando il piede sull’acceleratore per chiudere subito le possibili trattative: per il momento, si sta solamente sondando il terreno e visionando i profili giusti, utili al nuovo tecnico Luciano Spalletti, che andrebbero a sostituire alcuni giocatori in procinto di partenza. I principali nomi, di cui si sta parlando spesso nelle ultime settimane e che sarebbero vicini a dire addio, sono quelli del difensore centrale Kalidou Koulibaly e del centrocampista Fabian Ruiz.

Il Napoli, in seguito alla mancata qualificazione in Champions League, ha come obiettivo quello di rifondare la rosa e di investire sui futuri calciatori. Per fare ciò, ADL dovrà prendere in seria considerazione le diverse offerte provenienti dai club interessati al senegalese ed allo spagnolo. I due giocatori, top player del club partenopeo, sono le principali pedine del calciomercato estivo. Qualora dovessero giungere offerte davvero interessanti per loro, il patron dovrà valutarle ed a malincuore prendere la decisione di cederli.

Se questo non dovesse succedere, allora ‘K2’ e Fabian continueranno a vestire la maglia azzurra, ma in condizioni diverse. Infatti, per Koulibaly è previsto un contratto (in scadenza nel 2023) spalmabile, così da non pesare più sul bilancio del club con i 6,5 milioni di euro a stagione, mentre per Ruiz ci sarebbe il rinnovo dell’attuale contratto da 1,5 milioni di euro. Fino ad oggi, non sono ancora giunte offerte ufficiali da considerare irrinunciabili e, quindi, se il Napoli dovesse proseguire ancora con il difensore numero 26 ed il centrocampista numero 8, i dirigenti partenopei dovranno procedere all’acquisto di un giocatore che andrebbe a sostituire Bakayoko (non riscattato): il nome in questi ultimi giorni è quello di Toma Basic del Bordeaux.