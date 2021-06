Louis Tomlinson a Milano nel 2022: a grande richiesta, l’artista si esibirà in concerto in Italia il prossimo anno. La data è quella di sabato 3 settembre, quando è atteso all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival.

Per la nostra penisola sarà l’unica tappa estiva in programma nel 2022.

L’annuncio del concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2022 arriva dopo le numerose richieste da parte dei fan che chiedevano a gran voce sui social network un’altra data italiana della popstar britannica, raggiungendo un totale di quasi 20mila tweet con l’hashtag #onemorelouforitaly.

Le loro richieste sono state ascoltate e i desideri esauditi. L’artista sarà effettivamente in concerto in Italia il prossimo anno e la prevendita dei biglietti inizierà a breve.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 9 giugno. Per accedere alla presale occorrerà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

I non registrati potranno invece accedere alla vendita generale dei biglietti che verrà aperta a partire da giovedì 10 giugno alle ore 12:00 sui tradizionali circuiti di prevendita: www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Due le fasce di prezzo dei biglietti. Il posto unico intero costa 40 euro + diritti di prevendita; un posto per l’accesso al Pit costa 60 euro + diritti di prevendita. Il Pit è l’area sottopalco, ovvero quella più vicina all’artista. I possessori di questi biglietti potranno accedere ad un’area a loro riservata ed interamente dedicata per guardare il concerto da una posizione privilegiata rispetto a coloro in possesso dei biglietti di posto unico tradizionale.

I prezzi dei biglietti per il concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2022:

Posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

PIT: € 60,00 + diritti di prevendita

In concerto in Italia, Louis Tomlinson presenterà i brani rilasciati nel corso della sua carriera da solista, dopo l’addio alla band degli One Direction. Il suo album Walls è stato alla posizione numero 1 di 47 Paesi nel mondo.