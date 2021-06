Non crediate che l’Amazon Prime Day 2021 in qualche modo non sia già iniziato, come dimostra l’offerta WOW del giorno che vede protagonista lo Xiaomi Mi Watch Lite. Il prezzo scontato è pari a 49,99 euro (in luogo dei 69,99 richiesti da listino), cifra perfino inferiore alla proposta lancio che consentiva di portarselo a casa a 59 euro. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, con 20 euro di sconto e possibilità di consegna più veloce prevista già per domani, giovedì 10 giugno (ordinandolo entro poche ore).

Parliamo di un dispositivo assai interessante, dal design molto simile a quello di Apple Watch, estremamente piacevole, sia alla vista che al tatto. Molto apprezzata è la presenza del GPS stand-alone (non occorrerà sfruttare per forza quello del proprio smartphone per tracciare i propri percorsi, potendolo, quindi, lasciare tranquillamente a casa durante gli allenamenti), cosa niente affatto scontata per quanto concerne i terminali di fascia economica.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite, quest’oggi 9 giugno proposto su Amazon in offerta WOW per entrare in pieno clima Amazon Prime Day 2021, include anche uno schermo LCD da 1.4 pollici di forma quadrata e con risoluzione di 320 x 320 pixel. A bordo troviamo il Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone, il sensore per rilevare il battito cardiaco e la qualità del sonno, 11 modalità di allenamento diverse, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, le notifiche di chiamate, i promemoria dei messaggi ricevuti e degli allarmi impostati. La smart-band include anche una batteria da 230mAh che promette fino a 9 giorni di autonomia in utilizzo standard con un solo ciclo di ricarica. Cosa volere di più? L’offerta WOW in questione potrebbe essere limitata, pertanto affrettatevi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.