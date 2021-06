“Andiamo sempre di corsa”, scrive Marco Mengoni sui social e condivide un video. Si tratta di un contro alla rovescia che scade tra 6 giorni e una manciata di minuti. Porterà al nuovo singolo?

In effetti era già stato ipotizzato da molti il ritorno estivo di Marco Mengoni con un singolo da rilasciare entro il mese di giugno per far ballare tutti in spiaggia nei mesi più caldi dell’anno. L’artista era stato avvistato sul set del nuovo video e sembra che ormai sia una certezza il rilascio di nuova musica.

In copertina, su Facebook, la foto di Atlantico On Tour datata 4 marzo. Sono diversi mesi che l’artista non aggiorna i fan sui suoi progetti musicali, poco presene sui social network perché a lavoro su qualcosa di molto importante.

Qualcuno lo aveva già ipotizzato il ritorno di Marco Mengoni con nuova musica da rilasciare in radio molto presto, forse addirittura prima di ciò che si potesse immaginare. “Andiamo sempre di corsa”, scrive e pubblicato un video che dura meno di un minuto. Sceglie alla moto la bicicletta ed è pronto a pedalare quando piomba il nero e un conto alla rovescia.

6 giorni, 16 ore, una manciata di minuti e un po’ di secondo. Sarà presumibilmente l’annuncio di un nuovo singolo il cui rilascio potrebbe essere atteso già per la prossima settimana. Se infatti il conto alla rovescia scade tra martedì e mercoledì prossimi, il singolo inedito potrebbe essere rilasciato in radio e negli store digitali già venerdì 18 giugno ma si attendono conferme ufficiali. Per Mengoni segnerebbe un grande ed atteso ritorno in radio con musica nuova ma aspettare conferme è doveroso.

Al momento infatti si tratta solo di ipotesi e supposizioni che partono da un misterioso post sui social dell’artista giunto nella giornata di oggi.

Il post di Marco Mengoni sui social: