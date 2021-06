Mentre in Italia ha preso il via la messa in onda dei nuovi episodi solo la settimana scorsa, il finale di New Amsterdam 3 è andato in scena proprio qualche ora fa regalando qualcosa di intenso e sconvolgente proprio ai fan degli Sharpwin. Ormai da quando è morta Georgia sappiamo bene che il futuro di Max è quello di esplorare i suoi sentimenti per Helen e molto spesso abbiamo assaporato un avvicinamento che poi si è trasformato in un ulteriore allontanamento, ma in questo finale tutto è stato diverso.

ATTENZIONE SPOILER!

All’inizio del finale di New Amsterdam 3, iniziato un mese dopo il penultimo episodio, Helen era in Inghilterra con sua nipote e Max le ha lasciato un messaggio vocale in cui si lasciava andare ammettendo un certo desiderio nel volerla rivedere e riabbracciare. Tutto è cambiato però quando Helen è tornata a casa e in ospedale dopo aver affrontato la paura per la salute di sua madre, i due si sono ritrovati faccia a faccia e non hanno ancora reagito ai loro sentimenti e, ancora peggio, Max si lamentava per aver perso la sua fede nuziale.

A quel punto i fan hanno temuto il peggio ed erano pronti ad assistere ad un altro deludente finale fino a quando, negli ultimi minuti, qualcosa è cambiato. Tra loro il muro era ormai abbattuto e quando lui la riaccompagna a casa per un attimo abbiamo sognato un bacio che non è arrivato. Max è andato via salutando Helen sulla porta e dicendosi sollevato per aver ritrovato la sua fede nuziale, la stessa che, però, un attimo dopo toglierà per correre da Helen e baciarla con passione.

Ecco il video del momento:

Nel finale di New Amsterdam 3 sembrava davvero che il tempismo di Max e Helen fosse di nuovo sbagliato ma alla fine non è stato così. Non solo i due si sono scambiati il loro lungo bacio passionale ma hanno richiuso la porta alle loro spalle. Adesso guardando al futuro e alla quarta stagione già annunciata, Schulner promette di dare ai fan “tutto ciò che vogliono da Max e Sharpe, e molto di più. Non si torna indietro”.