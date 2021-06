Com’è far parte di una delle serie Marvel Studios che influenzerà i progetti futuri? Ce lo spiega il cast di Loki (qui la recensione in anteprima), che noi di OM abbiamo incontrato nel corso della conferenza stampa virtuale di presentazione. Gli attori Tom Hiddleston, Owen Wilson, Wunmi Mosaku e Gugu Mbatha-Raw, insieme al boss della Marvel Kevin Feige e i produttori Kate Herron e Michael Waldron, hanno raccontato la genesi della serie tv e spiegato cosa significa far parte di un progetto Marvel.

Tom Hiddleston pensava di aver chiuso con il personaggio di Loki già in Avengers: Infinity War, ma sapeva che c’era in programma un altro film, Endgame, che avrebbe concluso la saga dei Vendicatori. “In quella scena, Loki afferra il Tesseract e sparisce in una nuvola di fumo. Dov’è andato? Come ci è arrivato?”, ha spiegato Hiddleston alla stampa. “Kevin, Louis Esposito e Victoria Alonso mi hanno rassicurato che quello sarebbe stato l’inizio della serie. Ci sono molti posti in cui possiamo andare e molte possibilità.”

Per Kevin Feige era divertente lasciare che i fan si ponessero tutte queste domande, perché sapevano che all’epoca (nel 2019), la piattaforma Disney+ stava per essere lanciata e c’era uno show incentrato su Loki in via di sviluppo.

Hiddleston è ormai un veterano della Marvel: interpreta il dio dell’inganno da dieci anni. I nuovi arrivati, Owen Wilson, Wunmi Mosaku e Gugu Mbatha-Raw hanno invece raccontato cosa si prova a far parte di una famiglia così enorme:

“Per me è la segretezza, non la capivo fino ad adesso. Poi ho visto il fanbase e quando è appassionato. E la Marvel si impegna davvero a sorprendere il pubblico”, ha dichiarato Wilson.

“Kate mi ha spiegato che c’è una sorta di origin story per il personaggio di Ravonna Renslayer”, ha affermato Gugu. “C’era inoltre la possibilità di iniziare con qualcosa di completamente nuovo con la TVAY che non era mai stata vista prima dai fan. C’è davvero tanto in ballo che sento esista del potenziale per rivederla ancora in futuro.”

“C’è una certa pressione quando entri a far parte del MCU. Voglio dire, è il MCU”, ha dichiarato Wunmi. “E avere l’opportunità di fare quello che voglio col mio personaggio è davvero grandioso, divertente e liberatorio.”

Nel corso della conferenza, Wunmi ha anche spiegato che conosceva Tom e Gugu molto prima di far parte della serie tv, perché sono andati alla stessa scuola di recitazione, quindi è stato confortante sapere di lavorare con delle “persone amiche.”

Per Loki, i produttori si sono ispirati principalmente ai film noir e a quelli di David Fincher, come afferma Kate Herron: “Se7en ha una certa influenza. C’è proprio un piccolo riferimento al film nell’episodio due, e sono sicura che i fan di Se7en lo riconosceranno subito.” Per Michael Waldron, l’ispirazione è venuta da Zodiac e Il silenzio degli innocenti.

Ovviamente, come è stato detto in precedenza, il Loki di questa serie non è quello che conosciamo, spiega Hiddleston: “Loki è spogliato di tutto ciò che gli è familiare Thor non è vicino. Asgard è distante. I Vendicatori per il momento non sono in vista. E, se prendi tutte quelle cose che ha usato Loki per identificarsi negli ultimi sei film, cosa di rimane di lui? Chi è adesso? Queste domande sono diventati, per tutti noi, davvero affascinanti. Cosa rende Loki davvero Loki? È capace di crescere e di cambiare? La TVA gli ha dato qualche idea su chi potrebbe essere?”

Vedremo in azione il cast di Loki dal 9 giugno, quando debutta il primo episodio della serie su Disney+.