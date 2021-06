Nei più grandi successi dei Muse ci sono tutte le promesse mantenute dal primo album, Showbiz (1999), che ha aperto la strada agli anni 2000 con una ventata di rock sinfonico, alternative, progressive rock e hard rock. L’estro, la tecnica e il talento di Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard migliorano di album in album così come le loro sperimentazioni.

Oggi la band britannica riempie gli stadi e i palazzetti, un vero e proprio fenomeno mondiale. I loro testi coniugano amore, fantascienza, narrativa distopica e protesta sociale, il tutto posizionato tra chitarre distorte, riff graffianti e tempi dispari con brani che sono vere e proprie suite di bellezza.

Unintended (1999)

Unintented è il quinto e ultimo singolo estrato da Showbiz (1999), una ballata struggente e poetica in cui Matt Bellamy racconta l’amore come la salvezza dalla depressione.

Plug In Baby (2001)

Primo estratto dal secondo album Origin Of Symmetry (2001), Plug In Baby inizia con un riff ritenuto uno dei più belli di tutti i tempi da Total Guitar Magazine, e con ragione.

New Born (2001)

Ipnotica e distopica, New Born è forte di una linea di basso claustrofobica che si alterna alle esplosioni distorte del ritornello. I Muse manifestano l’angoscia verso il progresso tecnologico e lo fanno con questo singolo dal taglio altamente progressive.

Hysteria (2003)

Il giro di basso di Hysteria è uno dei riff più degni di rispetto della storia del rock e della musica tutta. Il sound di Chris e la precisione dell’esecuzione fanno ancora scuola: tanti sono i bassisti che si impegnano ad emulare il suo timbro con l’ausilio degli effetti.

Supremacy (2012)

Rock sinfonico e progressive, con un cromatismo à la James Bond, Supremacy era stato eletto come brano ideale per Skyfall, ma la produzione aveva scelto Adele. Tratto da The 2nd Law (2012) il singolo è uno dei più grandi successi dei Muse.