Gabry Ponte papà per la prima volta: sui social ha pubblicato la foto della piccola Alice scatenando la gioia dei fan. Un momento più che positivo per il DJ torinese, che nei mesi scorsi aveva fatto preoccupare i fan annunciando un intervento al cuore.

Gabry Ponte, papà per la prima volta, non si sbilancia in commenti né dichiarazioni. Sui social il producer e DJ torinese ha pubblicato una slide di tre foto che lo mostrano con la sua creatura tra le braccia e nella terza immagine, a chiare lettere, si legge che Alice è venuta al mondo il 1° giugno 2021.

Della dolce attesa in casa dell’artista non è mai stato fatto mistero. Nel mese di marzo, per esempio, Gabry Ponte aveva condiviso la foto dell’ecografia. Un momento di gioia, quello di oggi, che il DJ ha voluto condividere con i suoi fan e i suoi colleghi.

Il mistero sull’identità della mamma

Tuttavia non è dato sapere chi sia la mamma della piccola Alice. Gabry Ponte tiene la sua compagna ben lontana dai riflettori, e nei mesi scorsi si è limitato solamente a mostrare il pancione della donna.

Sappiamo, del resto, che Gabry Ponte non è mai stato interessato al gossip e oggi lo conferma mostrando la sua piccola senza rivelare altro. Un segno di ripresa e ritorno alla normalità, per il DJ torinese, dopo la paura per l’intervento e verso un’estate che si presenta più positiva rispetto a quella del 2020: la vaccinazione in atto e il calo dei contagi rappresentano una ritrovata speranza per gli italiani dopo un anno di pandemia.

La notizia su Gabry Ponte papà per la prima volta è una ventata di positività che si aggiunge a quella portata dalla riapertura dei concerti e dall’allentamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.