Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’artista salentina, Damiano dei Maneskin risponde a Emma. La voce di Pezzo Di Cuore la settimana scorsa aveva rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano. Nel ricordare cosa l’avesse colpita di più negli anni passati, Emma ha puntato il dito sulla “poca comprensione” ricevuta in alcune occasioni.

Una di queste è stata l’Eurovision Song Contest 2014, quando la stella di Amici ha gareggiato con il brano La Mia Città. In quell’occasione Emma Marrone aveva indossato un paio di shorts color oro e per questo, ricorda, era stata vittima di tanti attacchi, alcuni dei quali orientati sul sessismo. Una riflessione, quella condivisa con Il Fatto Quotidiano, durante la quale è stato immediato il paragone con Damiano dei Maneskin, band vincitrice dell’edizione 2021 con il brano Zitti E Buoni.

“Damiano è arrivato in sala a petto nudo con gli stivali sul tavolo e la bottiglia in mano. È stato apprezzato. Io invece sono stata criticatissima, specie dalle donne”, questo è quanto Emma aveva riferito nell’intervista. Nelle ultime ore Damiano ha replicato alle affermazioni dell’artista salentina sulle pagine di Vanity Fair che alla band romana ha dedicato la copertina del nuovo numero.

C’è da dire che da una parte il frontman dei Maneskin concorda con Emma e conviene sull’accanimento che viene operato specialmente contro le donne. Infine la voce di Morirò Da Re racconta un aneddoto personale. Ecco le parole con cui Damiano dei Maneskin risponde a Emma:

“Il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente (se io faccio tanto sesso sono un figo e Vic una pu**ana, dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipalle, che ha successo perché è bona). Da maschio sono privilegiato, le molestie che subisco non sono paragonabili a quelle che vive una donna, i commenti sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica. Ma mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia… ma che vuoi, me l’hai chiesto? Il consenso esiste, ed è doveroso”.

Il successo dei Maneskin è in continua ascesa. Dalla scena internazionale è arrivato il placet di Miley Cyrus che ha condiviso il video in cui la band suona una cover acustica di Midnight Sky e ha aggiunto: “My best friends”. Il successo all’Eurovision ha aperto le porte ai grandi festival internazionali, come i prestigiosi Rock Am Ring e Rock Im Park in Germania.