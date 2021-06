Che Fine Ha Fatto Sara? 3 ci sarà, o almeno ne è convinto il suo protagonista Manolo Cadorna: l’attore colombiano ha confermato l’esistenza di un progetto per una terza stagione del thriller/soap messicano record di visualizzazioni su Netflix.

Non che vi fossero molti dubbi sull’intenzione di rinnovare Che Fine Ha Fatto Sara? 3: già l’annuncio alla fine della seconda stagione anticipava un ulteriore capitolo per l’intricatissima storia dell’omicidio dell’adolescente che dà il titolo alla serie. D’altronde il finale della stagione è talmente aperto da aver svelato l’ennesima macchinazione, ad opera di due personaggi fino a quel momento rimasti marginali nella trama, dietro l’uccisione di Sara. Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo per il format di José Ignacio Valenzuela, ma sembra ormai cosa fatta.

Parlando di un potenziale Che Fine Ha Fatto Sara? 3 in un’intervista alla CNN spagnola, Cardona ha annunciato che una terza stagione è già nei piani del creatore della serie, in attesa dell’annuncio da parte di Netflix: “Sì, c’è una terza stagione. Stiamo aspettando la conferma ufficiale ma tutto sembra che si stia lavorando in quella direzione“. L’interprete di Alex Guzman, ex galeotto in cerca di vendetta dopo aver scontato ingiustamente 18 per il misterioso omicidio della sorella, ha aggiunto di essere molto entusiasta del successo di questa serie e dell’accoglienza ricevuta in tutto il mondo.

La sua speranza è che il rinnovo di Che Fine Ha Fatto Sara? 3 possa essere reso “ufficiale presto e che le persone continuino a godersi questa meravigliosa serie”. La serie è diventata la più vista su Netflix in tutto il mondo tra quelle in lingua non inglese, superando anche il fenomeno spagnolo La Casa di Carta, per quel mix di thriller, giallo e telenovela latino-americana rivendicato come un pregio dal creatore José Ignacio Valenzuela (qui la nostra recensione).