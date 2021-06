Occorre prendere in esame alcuni dettagli extra per quanto riguarda l’uscita iOS 15, in riferimento sia alla beta pubblica che potremo toccare con mano nel corso delle prossime settimane, sia all’aggiornamento ufficiale e definitivo. Cosa possiamo aspettarci da Apple sotto questo punto di vista? Dopo le notizie sparse venute a galla in seguito all’evento di presentazione del nuovo sistema operativo della mela morsicata, cerchiamo di capire come stiano evolvendo le cose per il pubblico.

Cosa sappiamo sull’uscita iOS 15 tra beta pubblica e aggiornamento stabile

In verità, ciò che intendo riportarvi oggi 9 giugno sull’uscita iOS 15 non differisce rispetto al primo recap che abbiamo condiviso sul nostro magazine. Tuttavia, in un contesto così pieno di notizie, può essere utile fermarsi un attimo per fare il punto della situazione. Come molti sanno, la prima beta per gli sviluppatori è già disponibile, al punto che gli iscritti al programma possono iniziare a testare punti di forza e di debolezza del pacchetto software con largo anticipo. In questo modo, dovremmo avere il margine necessario per vedere migliorato l’aggiornamento.

Il prossimo step, a proposito dell’uscita iOS 15, dovrebbe riguardare la distribuzione della beta pubblica. In questo caso, le ultime indiscrezioni ci parlano di un appuntamento previsto entro la fine del mese di luglio. Per quanto riguarda l’aggiornamento vero e proprio, nella sua versione stabile, l’esordio ufficiale è previsto salvo imprevisti a metà settembre. Insieme all’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 13 ed in linea con le normali tempistiche di Apple.

Dunque, la situazione al momento è molto chiara, anche se durante la stagione estiva le cose potrebbero cambiare, andando a condizionare anche i tempi di uscita iOS 15. Restate connessi al nostro magazine per saperne di più, considerando il fatto che vi forniremo eventuali novità in tempo reale sulla distribuzione del tanto atteso aggiornamento.