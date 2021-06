Dei Huawei P50 non sono state più pubblicate ulteriori anticipazioni a seguito dell’evento Huawei dello scorso 2 giugno. Nel corso del keynote del produttore della scorsa settimana è stato proposto un trailer nel quale il nuovo top di gamma è stato mostrato in alcuni suoi aspetti del design. In particolar modo, si è visto molto della scocca posteriore della futura ammiraglia (probabilmente nella sua versione Pro) con focus particolare sulla fotocamera posteriore con due sezioni circolari molto ampie. A parte “la paparazzata” dello smartphone tanto atteso, dal palco si è lasciato intendere che per il lancio non manca poi moltissimo ma nessuna pianificazione di una presentazione dedicata al nuovo hardware ha fatto capolino.

In queste ore, il leaker Teme specializzato in prodotti Huawei è ritornato a parlare proprio dei futuri Huawei P50. L’informatore non ha mancato di sottolineare nuovamente come i device siano già stati modificati anche in alcuni aspetti cruciali a causa delle sanzioni ancora in vigore a danno del produttore Huawei. Più volte si è parlato di problemi di forniture di elementi hardware per i device e ora sappiamo con certezza che le difficoltà riscontrate stanno continuando ad incidere sui tempi del lancio dei successori dei Huawei P40.

Sempre Teme dunque parla di uscita dei Huawei P50 non prima della metà o fine di luglio. Allo stesso tempo, ritiene possibile che il lancio dei dispositivi sia ancora ritardato in un tempo ancora non definitivo. Non mancano, come già rinvenuto nelle settimane scorse, il rischio che i telefoni presentati non vengano lanciati subito e comunque non in ogni parte del mondo. La disponibilità delle ammiraglie potrebbe essere molto limitata. Terremo sotto osservazione eventuali sviluppi sulla spinosa questione nei prossimi giorni. Magari sarà la stesa Huawei a presentare i suoi piani ufficialmente.