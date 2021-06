Non c’è ancora una data d’uscita per la nuova stagione, ma ben quattro new entry in Stranger Things 4 sono state appena ufficializzate da Netflix durante la Geeked Week: l’evento internazionale online, in corso dal 7 all’11 giugno con tante iniziative dedicate alle serie e ai film dello streamer, dopo aver regalato un primo sguardo a Vikings: Valhalla ha fatto trapelare anche i nomi dei nuovi acquisti della serie dei fratelli Duffer.

Le new entry in Stranger Things 4 sono volti noti di serie altrettanto popolari come Chiamatemi Anna, La Regina del Sud e The Falcon and The Winter Soldier, The Village e Black Mafia Family.

Insieme all’annuncio delle new entry in Stranger Things 4 sono stati rivelati anche i primi dettagli sui personaggi che attori e attrici andranno ad interpretare. E saranno quasi tutti giovani alunni del liceo di Hawkings.

Tra le new entry in Stranger Things 4 Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) sarà Vickie, la nerd del gruppo dalla parlantina veloce, che catturerà l’attenzione di uno dei personaggi storici della serie. Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) sarà Patrick, una talentuosa star del basket locale con una bella vita piena di amici, almeno fino a quando degli eventi scioccanti non la sconvolgeranno. Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) interpreterà Chrissy, la classica ragazza popolare della scuola nonché capitano delle cheerleader, che sotto la patina di perfezione cela un oscuro segreto.

Infine l’ultima new entry in Stranger Things 4 è Regina Ting Chen (La Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier), che darà il volto Ms. Kelly, una consulente di orientamento che tiene molto ai suoi studenti e si dedica soprattutto a quelli più in difficoltà.

Se l’elenco delle new entry in Stranger Things 4 dice qualcosa, è certamente che il mistery drama ambientato negli anni ’80 si sta trasformando sempre più in un teen drama, di pari passo con la crescita dei suoi protagonisti già passati da bambini ad adolescenti dalla prima alla terza stagione. D’altronde già quest’ultima aveva molto spostato l’attenzione sulle dinamiche relazionali tra i ragazzi e le ragazze di Hawkins, accompagnando il racconto horror del Sottosopra con la tenerezza dei primi amori adolescenziali. Le riprese di Stranger Things 4, partite all’inizio del 2020 e sospese a lungo a causa della pandemia, sono al momento in corso ad Atlanta.