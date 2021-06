I fan italiani della catena Flying Tiger hanno di che essere felici in questo mercoledì 9 giugno. Il loro brand preferito, oltre che essere presente fisicamente in molti centri commerciali, strade e piazze del nostro bel paese, proprio da oggi vende anche online. Da qualche ora, in effetti, è stata messa a disposizione la piattaforma online in cui sono venduti praticamente tutti i prodotti che comunemente si trovano negli store.

Link al sito e tipologie di prodotto

La catena Flying Tiger è molto nota per la vendita di prodotti a buon mercato di cancelleria, per lo sport e lo svago, per la decorazione della casa o anche per l’organizzazione di party di tutte le tipologie. I negozi sono presi spesso d’assalto soprattutto da un target molto giovane attirato da vetrine coloratissime e oggetti sempre molto originali.

Il nuovo sito e-commerce è raggiungibile attraverso il seguente collegamento. I prodotti in vendita sono esattamente quelli che si trovano anche nei negozi fisici, quindi seguono anche una loro ciclicità legata a particolari eventi e ricorrenze annuali. Non manca un’organizzazione per categorie sull’e-commerce come quella Casa o Divertimento e Svago e ancora Scuola, Stili di Vita, Feste ed Eventi ed infine anche Elettronica (soprattutto con gadget hi-tech per smartphone e tablet).

Metodi di pagamento e costi di spedizione

Per acquistare sul nuovissimo shop Flying Tiger sono accettati due metodi di pagamento digitali. Shop Pay e Google Pay. Al momento, da una verifica effettuata, non risulterebbero altre modalità attive per la transazione.

I costi di spedizione del nuovo e-commerce sono annullati per spedizioni in Italia nel caso in cui la spesa complessiva di un cliente sia uguale o superiore ai 30 euro. Verificata invece il plus extra necessaria nel caso in cui l’importo sia inferiore alla cifra già indicata, sia con GPay che con Shop Pay risulta essere di 6 euro.