Nemmeno il cast di Grey’s Anatomy era fiducioso nel rinnovo della serie per una diciottesima stagione, anzi, in molti hanno seriamente pensato che il medical drama fosse arrivato al capolinea. Per settimane l’incertezza intorno al futuro dello show ha tenuto sul filo anche i protagonisti, come hanno rivelato Kelly McCreary e Anthony Hill, interpreti dei neo-sposi Maggie e Winston convolati a nozze nel finale della stagione 17.

Presentando l’ultimo episodio trasmesso da ABC lo scorso 3 giugno, i due volti del cast di Grey’s Anatomy hanno confermato che la sensazione di fine serie era nell’aria. Per molto tempo gli stessi attori si sono interrogati sulle probabilità di tornare sul set nella stagione successiva, quando il contratto della protagonista Ellen Pompeo era ancora lontano dall’essere rinnovato.

Inoltre i ritorni delle ex star del cast di Grey’s Anatomy Patrick Dempsey, TR Knight, Chyler Leigh, Eric Dane e Sarah Drew hanno contribuito ad alimentare l’atmosfera da finale imminente. Parlando a Etonline dell’ultimo episodio della stagione 17, Kelly McCreary ha rivelato di aver pensato seriamente che quella scelta di riportare in scena i volti storici della serie fosse indicativa di un potenziale addio, prima che ABC confermasse il rinnovo a maggio.

Non sapevamo nulla. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo e c’erano solo delle speculazioni ufficiose. Ci stavamo tutti chiedendo, ‘Oh, significa qualcosa che tutti questi personaggi del passato stanno tornando? Questo è quello che hanno pianificato, per chiudere questo spettacolo che ha un’eredità così duratura? Da un lato, sembrava davvero un ottimo modo per finire (…) ma c’era ancora molta storia da raccontare e concludere, quindi sono stata entusiasta di avere la possibilità di continuare ad andare avanti ulteriormente per creare alcune storie. È bello sapere che non c’è stata una fine improvvisa. Mi sarebbe sembrato un finale molto improvvisato, ad essere onesti, e sono contenta che possiamo far proseguire le cose un po’ più a lungo.

Anche la new entry del cast di Grey’s Anatomy Anthony Hill, il dottor Winston Ndugu, ha ricordato i timori generalizzati per il futuro del medical drama, ormai diventato il più longevo della tv.

Era un argomento di discussione. Ricordo che ad ogni lettura del copione per gli ultimi cinque episodi circa, ci stavamo tutti chiedendo: ‘Cosa faremo? Come andrà a finire?’. Nessuno lo sapeva fino all’ultimo giorno; non sapevamo ancora cosa sarebbe successo, quindi gli autori avevano scritto alcune cose per renderlo un potenziale finale di serie e grazie al cielo non solo abbiamo superato una stagione durante la pandemia e durante un periodo così difficile, ma continueremo a raccontare queste storie e torneremo anche la prossima stagione.

In realtà il cast di Grey’s Anatomy, sebbene ormai decimato anche da ben tre addii in quest’ultima stagione (Giacomo Gianniotti, Jesse Williams, Greg Germann), può contare sull’interesse di ABC per diverse stagioni ancora: l’emittente ha fatto sapere di non aver intenzione di chiudere la serie presto, anzi, di essere interessata a portarla avanti ancora per molto tempo, sempre se la protagonista Ellen Pompeo vorrà rinnovare il suo impegno con ShondaLand. Inoltre è già in sviluppo anche uno spin-off della serie, il terzo dopo Private Practice e Station 19.