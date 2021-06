Con l’arrivo del nemico invisibile, il Covid19, ogni nostra abitudine è cambiata. Ci sono misure più restrittive in ogni settore, norme di distanziamento sociale da rispettare e tutte le fasce del mercato ne hanno subito le conseguenze, dal turismo alla ristorazione, dal commercio ai funerali. Si è registrato infatti un aumento delle cremazioni proprio nel periodo più difficile, quando il picco dei contagi non ha permesso a nessuno di poter dare l’ultimo saluto ai propri cari con una decorosa cerimonia funebre.

Ma come sono cambiati gli usi e i costumi del settore funebre durante la pandemia? Affrontiamo l’argomento focalizzando l’attenzione su come, nell’arco di un anno e mezzo, lo “tsunami” da Covid19 abbia trascinato l’umanità in un vortice letale rivoluzionando ogni aspetto, dalla vita comune alla morte.

Funerali ai tempi del Covid19: l’addio in solitudine

Il Coronavirus non ha cambiato solo le abitudini quotidiane costringendoci ad adottare nuove misure per il contenimento di contagio, ma ha rivoluzionato la nostra vita e persino la morte! Sono difatti cambiati anche gli usi e i costumi del settore funebre, che ha visto un’impennata dei casi di cremazioni. Dapprima il divieto di celebrare i funerali con una cerimonia religiosa e di conseguenza per le salme c’è stata solo una mera benedizione della salma al cimitero (quando sia stato possibile), poi l’obbligo di rispettare le distanze e quindi il non potersi neppure confortare con un abbraccio o una stretta di mano, com’era di consuetudine in queste tristi circostanze; ed infine, gravi ripercussioni anche sulla vestizione: inizialmente i corpi che risultavano positivi non venivano vestiti, ma avvolti in un materasso/barriera igienizzata e subito richiusi in bare zincate. Neppure un addio formale “collettivo” ai defunti, ci si può limitare solo ad un inchino tra i parenti come forma di rispetto e di solidarietà.

Digitalizzazione delle onoranze funebri: con un clic trovi la tua su Milano

E dunque con l’emergenza pandemia anche la ricerca dell’impresa funebre che possa occuparsi del disbrigo delle pratiche potrebbe risultare più difficile. Ma oggi anche il servizio di pompe funebri si è digitalizzato e per trovare l’agenzia basta un clic, grazie al primo comparatore di agenzie funebri italiane, Lastello.

Con Lastello trovi le onoranze funebri a Milano in maniera semplice e veloce! Selezionando l’area territoriale di tuo interesse puoi impostare il filtro per recensioni e prezzi, così da trovare solo quelle in linea con il tuo budget e che non ti riservi spiacevoli sorprese in un momento già di per sé delicato e difficile.