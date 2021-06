Bisogna fare i conti con non pochi paletti oggi 8 giugno, a proposito del cosiddetto bonus centri estivi 2021 che si può ottenere da INPS. I requisiti, infatti, sono stringenti e non a caso la polemica ha già preso piede sui social. Siamo dunque su un piano differente, rispetto alle segnalazioni dei giorni scorsi a proposito del bonus 2400 euro. Cerchiamo di capire in primis di cosa si tratti, su quale fascia temporale si applichi, ma soprattutto chi rimarrà escluso da questa nuova forma di agevolazione.

In cosa consiste il bonus centri estivi 2021 da INPS

Sostanzialmente, il nuovo bonus centri estivi 2021 che si potrà ricevere da INPS ammonta ad un massimo di 100 euro a settimana, non oltre le quattro settimane. La domanda dovrà essere presentata proprio a INPS entro il 18 giugno 2021 e le settimane potranno essere anche non continuative nella finestra compresa tra giugno, luglio, agosto, e per i primi 11 giorni di settembre 2021. Ovviamente, occorre informarsi preventivamente presso la struttura, in merito alla sua compatibilità con la suddetta agevolazione.

Le note stonate sul bonus centri estivi 2021 arrivano coi requisiti. Secondo una prima informativa fornita anche da INPS, pare che l’agevolazione sia al momento destinata solo ai figli dei dipendenti pubblici, oltre a quelli dei pensionati. La quota, poi, sarà diversificata a seconda dell’ISEE. Ad esempio, quella massima è destinata alle famiglie con ISEE non superiore agli 8.000 euro. Da quest’ultima fino ai 24.000 euro di ISEE avremo invece un rimborso pari al 95% delle spese sostenute per i centri estivi.

Ovviamente, andando avanti, la quota cala. Si arriva al 90% per ISEE ricompreso tra 24.000,01 euro a 32.000 euro. La soglia successiva ci spinge fino ai 56.000 euro di ISEE, con cui potremo ottenere il bonus centri estivi 2021 da INPS pari all’85% ottenuto dalle spese sostenute. Infine, con ISEE superiore ai 56.000 euro è prevista una percentuale di rimborso non oltre l’80%.