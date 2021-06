Manca ancora del tempo prima della distribuzione dell’aggiornamento in versione stabile e definitiva su larga scala, ma oggi 8 giugno possiamo già soffermarci su ben 28 smartphone Huawei dotato di HarmonyOS 2.0 in beta. Questo quanto raccolto stamane, dopo che nella giornata di ieri ci siamo soffermati sulla distribuzione del pacchetto software per la fase test anche a bordo di Huawei Mate 20. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, nonostante il discorso sia al momento circoscritto alla Cina in buona parte dei casi.

Nonostante HarmonyOS 2.0 abbia visto la luce prevalentemente in Asia con la tanto discussa beta, non c’è nulla da temere. A stretto giro, infatti, potremo fare il medesimo step anche in Italia e nel resto d’Europa, come del resto è stato riportato da Huawei Central. Vi ricordo che l’aggiornamento in questione assicura al pubblico Huawei una nuova schermata iniziale, senza dimenticare i passi in avanti fatti con il pannello di controllo, centro servizi, il font HarmonyOS ed una condivisione più fluida di file.

A completare il quadro, troviamo anche la connessione domestica intelligente ed un ulteriore step fatto sul fronte sicurezza. Detto questo, l’upgrade al momento coinvolge i vari Huawei Mate Xs, Mate 20, 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X (4G), Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE, Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 7 SE, Nova 7 SE Lohas Edition, Nova 7 SE Vitality Edition, Nova 8, Nova 8 Pro, Nova 8 SE, Maiman 9, Enjoy Z 5G, Enjoy 20 Plus, Enjoy 20 Pro 5G, MatePad 10.4, MatePad 10.4 5G e MatPad 10.8.

A completare il quadro sulla distribuzione di HarmonyOS 2.0 in versione beta, al momento, troviamo anche dispositivi come Huawei Smart Screen S Pro 75, Smart Screen S Pro 65, Smart Screen S 75, Smart Screen S 65, fino ad arrivare a Huawei Smart Screen S 55.