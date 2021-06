Neanche il tempo di iniziare e le riprese di Don Matteo 13 a Spoleto subiscono una battuta d’arresto. Come si apprende da Umbria24.it, la produzione ha decido di chiudere il set per precauzione a causa del brutto tempo previsto nelle prossime settimane,

Infatti, stando a quanto si legge, il consulente meteorologico della produzione ha segnalato l’alto rischio di precipitazioni e Lux Vide ha ritenuto necessario fermare le riprese di Don Matteo 13 a Spoleto, che sono tutte esterne. Il set aveva aperto il 31 maggio con l’arrivo di alcuni attori (tra cui Maurizio Lastrico, il PM Nardi), mentre il 7 giugno si attendeva Terence Hill, pronto per girare quella che sarà la sua ultima stagione – al suo posto subentrerà Raoul Bova nei panni di un sacerdote alle prime armi. Atteso anche Flavio Insinna, attore e conduttore, che tornerà nella fiction Rai dopo avervi recitato nelle prime stagioni.

Nel corso delle riprese effettuate in questa settimana, Terence Hill non è riuscito a girare nulla; infatti da alcuni scatti trapelati dal set, l’attore non indossa l’iconica toga del parroco. Nei giorni scorsi, il figlio di Hill ha svelato le ragioni per cui suo padre ha deciso di lasciare Don Matteo; una scelta ponderata in seguito all’anno difficilissimo passato in famiglia durante il lockdown.

Il ritorno sul set è previsto per dopo l’estate, addirittura a settembre. Con questo cambio di programma c’è il rischio che slitti anche la messa in onda della tredicesima stagione. La fiction in genere è in programmazione su Rai1 all’inizio di gennaio e prosegue fino a marzo. Don Matteo 13 darà appuntamento ai suoi spettatori nella primavera del 2022?

Per ora c’è da attendere settembre per vedere in che modo andranno avanti le riprese a Spoleto. In quel periodo non solo rivedremo Terence Hill, ma anche i suoi colleghi Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta, rispettivamente nelle parti del maresciallo Cecchini e la Capitana Anna Olivieri.