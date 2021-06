Ufficiale: Sinead O’Connor non lascia la musica. La smentita arriva a pochi giorni da quei misteriosi tweet in cui la voce di Nothing Compares 2 U aveva annunciato il ritiro dalle scene, previsto dopo il lancio dell’ultimo album No Veterans Die Alone programmato per il 2022.

La smentita

Per i fan di Sinead O’Connor sono stati attimi di panico, quando la cantautrice irlandese ha parlato di ritiro dalle scene. In seguito l’artista ha tentato di correggere il tiro attribuendo quell’annuncio ai fumi del whiskey, ma le sue intenzioni non erano chiare.

Per questo nelle ultime ore Sinead si è sentita di riprendere la parola e ha annunciato, sempre su Twitter, di non avere intenzione di lasciare la musica. “Fan**lo il ritiro”, scrive l’artista:

“Ritratto: non mi sto ritirando. Stavo solo permettendo a dei maiali col rossetto di fo**ermi il cervello”

Chi sarebbero i “maiali col rossetto”? L’invettiva è rivolta alla stampa britannica e irlandese. Sinead O’Connor ha da poco pubblicato l’autobiografia Rememberings per la quale i suoi addetti stampa avevano posto dei limiti alle redazioni in virtù delle richieste di interviste. Limiti che, a quanto pare, certe testate non avrebbero rispettato.

L’attacco alla stampa

Ecco l’invettiva di Sinead O’Connor contro la stampa:

“A tutti gli intervistatori è stato chiesto di essere sensibili e di non fare domande sugli abusi sui minori, o di scavare in profondità nella me**a dolorosa sulla salute mentale che sarebbe traumatizzante per me dover affrontare. Ogni ca… di volta che in trent’anni ho promosso un disco è sempre stato: ‘Ma sei pazza? Sei una str**za? O sei disabile?’. Ho detto che mi sarei ritirata come, tra l’altro, ho già detto diverse volte in passato, quando ero più giovane, come reazione istintiva tutte le volte che sono stata bersaglio degli abusi dei media perché vulnerabile”.

Sinead O’Connor non lascia la musica, dunque, e il disco in uscita nel 2022 non sarà l’ultimo. La sua discografia è ferma al 2014 con l’album I’m Not Bossy, I’m The Boss e l’artista irlandese si dice pronta a ritornare sul palco e in studio, ma soprattutto si dice convinta di non volersi ritirare.

Numerosi sono i numeri sopra le righe che hanno costellato la carriera della cantautrice. Nel 1992, per esempio, durante un’esibizione per Saturday Night Live, Sinead O’ Connor cantò una versione acapella di War di Bob Marley, ma modificò il testo trasformandolo in una denuncia contro la Chiesa Cattolica. Alla fine dell’esibizione l’artista mostrò una foto di Giovanni Paolo II e la strappò in diretta al grido: “Fight your real enemy”.