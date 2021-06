Ci sono un bel po’ di novità da prendere in esame oggi 8 giugno, per quanto riguarda il nuovo aggiornamento dedicato ai Samsung Galaxy. Nonostante il pacchetto software sia già in distribuzione da giorni, anche su modelli ormai più “anziani” come il Samsung Galaxy Note 9, secondo le informazioni che abbiamo condiviso con voi in questi giorni, non possiamo certo tralasciare i dettagli che giungono direttamente dal bollettino diramato in queste ore dal colosso coreano. Cerchiamo di capire come stiano le cose.

Quanti problemi risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di giugno

Come al solito, alcune indicazioni ci arrivano direttamente da Sammobile, secondo cui il bollettino fornito dall’azienda fa emergere una patch di sicurezza di giugno 2021 capace di assicurarci qualcosa come 47 correzioni di Google e 19 correzioni di Samsung. Dunque, come sempre avviene in questi casi abbiamo anche interventi specifici da parte del colosso asiatico. Tra le vulnerabilità risolte da Google, due sono state ritenute critiche, mentre 27 sono state classificate con priorità alta.

Oltre a queste indicazioni, poi, sappiamo anche che cinque sono state definite moderate. Tra le vulnerabilità risolte da Samsung, tre sono state valutate con priorità alta, mentre altre otto sono ritenute a rischio moderato. Insomma, ci sono tanti buoni motivi per procedere con l’installazione del nuovo aggiornamento di giugno, nel caso in cui sia già pervenuto sui vostri Samsung Galaxy con tanto di notifica via OTA.

Di sicuro, molti altri smartphone e tablet legati al mondo Samsung Galaxy sono destinati a ricevere la nuova patch di sicurezza nelle prossime settimane. Staremo a vedere se in alcuni casi, soprattutto coi top di gamma, verranno a galla o meno alcune funzionalità extra che potrebbero fare la differenza. Avete notato qualche altra aggiunta subito dopo aver portato a termine il download dell’upgrade? Fateci sapere.