Ci sono problemi Reddit oggi 8 giugno: il sito di social news pare essere irraggiungibile in questi minuti per via di un disturbo di connessione fallita (l’errore, più precisamente, recita ‘connection failure’). Il server deve non aver tenuto, tant’è che, al momento, pare impossibile agganciarsi al portale di intrattenimento, dove gli utenti registrati sono soliti pubblicare i propri contenuti in forma testuale o ipertestuale. Niente da fare, per adesso, per coloro i quali sono soliti frequentare il sito di social news, per non vuol saperne di riprendersi.

Il team di sviluppo starà senz’altro già lavorando per ripristinare la situazione: possiamo parlare di un vero e proprio down, sebbene non è escluso che il disservizio possa rientrare in tempi brevi. Proveremo ad indagare per meglio capire cosa ci sia sotto i problemi Reddit di oggi 8 giugno (al portale non capita molto spesso di cadere in modo così improvviso, possibile anche ci siano degli interventi di manutenzione in corso che abbiano causato il disservizio). Quando le cose si mettono in una certa maniera, l’unica cosa da fare è restare calmi ed aspettare che il disturbo rientri, sperando non passi troppo tempo nel frattempo. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 12.17: i problemi Reddit di oggi 8 giugno non sono i soli ad infastidire gli utenti, dal momento che il disservizio sembra riguardare anche tante altre rinomate piattaforme, tra cui Stack Overflow e Twitch. Potrebbe anche esserci una causa comune che concili tutti questi down, probabilmente un servizio cloud che li accomuna tutti. Resta da capire i tempi entro i quali verrà ristabilito il regolare funzionamento dei sistemi, sia per quanto riguarda i problemi Reddit, che quelli Stack Overflow e Twitch, che pure stanno dando filo da torcere ai loro utenti.