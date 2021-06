Dal portale di certificazione SGS Fimko, sono stati diffusi interessanti dettagli relativi al Samsung Galaxy Watch 4, ossia il primo smartwatch del colosso sudcoreano ad essere equipaggiato dal nuovo sistema operativo Wear (realizzato in collaborazione con Google e presentato al Google I/O 2021), che verrà presentato entro la fine dell’anno. Dalle informazioni trapelate dal sito finlandese, ci sarebbero due varianti di Samsung Galaxy Watch 4, il primo con il numero modello SM-R865F, il secondo con SM-R860. Per entrambi, è stata confermata la presenza di una batteria da 247mAh (una capacità non così elevata) con supporto di ricarica a 5W.

I giganti Samsung e Google hanno dichiarato che uniranno Wear OS e Tizen per realizzare Wear, un unico sistema operativo in grado di offrire il meglio di entrambe le piattaforme. Sempre dall’ente SGS Fimko, si evince che, malgrado il device non sfoggi una batteria abbastanza grande, il prossimo Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe essere comunque in grado di garantire buone prestazioni in termini di durata, considerato anche il fatto che il nuovo sistema operativo è stato progettato per assicurare una maggiore autonomia ed un consumo energetico ottimizzato.

Grazie al sistema operativo unificato Wear 3.0, le applicazioni garantiranno un’elaborazione fino al 30% più veloce, essendo contraddistinte da movimenti ed animazioni più scorrevoli, funzioni ottimizzate e rivisitazioni tali da assicurare agli utenti un’esperienza migliore. Inoltre, il Samsung Galaxy Watch 4 potrebbe adottare un nuovo SoC creato con un processo produttivo a 5nm: potrebbe trattarsi di una vera e propria innovazione che riguarda l’intero mondo degli orologi intelligenti. Ora come ora, queste dovrebbero essere le uniche informazioni contenute nei documenti. Per l’uscita del dispositivo non si sa ancora con precisione il periodo esatto, ma solo che dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2021. Per adesso, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.