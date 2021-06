In quanto parte di una serie semi-antologica, Bridgerton 2 sarà incentrata su personaggi diversi dai protagonisti della prima stagione, sebbene già noti al pubblico perché inclusi in trame minori nei primi episodi. Come noto, il fantasy drama in costume di ShondaLand adatterà per Netflix almeno 4 libri della saga Bridgerton di Julia Quinn, visto che lo streamer ha rinnovato la serie fino alla quarta stagione (e potenzialmente potrebbe durare fino all’ottava per completare l’adattamento di tutti i romanzi della collana).

L’attrice Phoebe Dynevor è tornata nei panni di Daphne in Bridgerton 2, ma con lei non ci sarà Regé-Jean Page, il Duca di Hastings: sebbene i due personaggi siano sposati e abbiano un figlio, la loro storia resterà ai margini della seconda stagione, mentre la trama – basata sul secondo romanzo della saga Il Visconte che mi Amava – sarà incentrata su Anthony e la sua ricerca del vero amore.

Intervistata da The Wrap a proposito di Bridgerton 2, l’attrice ha preannunciato che la nuova stagione sembrerà “decisamente diversa” rispetto alla prima, perché semplicemente “come ho già avuto modo di dire, penso che i fan che hanno letto i libri e conoscono i libri siano consapevoli che ogni stagione si concentrerà sul percorso di un fratello diverso“. L’adattamento seguirà infatti la stessa formula dei romanzi, con un capitolo per ognuno dei fratelli Bridgerton in cerca di matrimonio nella Londra dell’era Regency.

Chi invece potrebbe restare molto sorpreso da Bridgerton 2 sono gli spettatori che non hanno familiarità coi romanzi e che vedranno cambiare il focus della trama, spostato dal matrimonio di Daphne a quello di suo fratello maggiore Anthony: “Potrebbe essere un po’ – non so se uno shock – ma una sorpresa per i fan che amano così tanto la storia di Daphne e Simon. Ma penso che sia onestamente la bellezza dello show a lungo termine, vedere queste diverse storie d’amore andare in scena“.

Ciò che Bridgerton 2 renderà molto chiara è la struttura della serie, che sarà composta da stagioni tutte incentrate su personaggi diversi. E in questo senso è come vedere più serie tv in una: “Non ci saranno due stagioni uguali e avranno un’emozione diversa. E penso che ogni stagione sarà davvero diversa e magica a modo suo” ha sottolineato l’attrice a proposito del format creato da Chris Van Dusen con Shonda Rhimes.

L’assenza di Simon in Bridgerton 2 non sarà comunque radicale: la Dynevor ha spiegato che “verrà sicuramente citato molto” e probabilmente “vedremo il bambino e ci concentreremo di più sulla sua relazione con la famiglia Bridgerton“.