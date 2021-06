Non funziona Twitch oggi 8 giugno, un vero e proprio down della piattaforma video di Amazon per seguire dirette amatoriali e professionali di qualsiasi tipo, da quelle dei gamers preferiti agli eventi musicali e molto altro ancora. Le difficoltà sono molto serie visto che è del tutto impossibile accedere alla stessa home del servizio, per non parlare poi dei singoli live.

Forse è la prima volta in assoluto che si assiste ad un down così marcato per Twitch. Non funziona oggi 8 giugno dalle ore 12 circa, quando le segnalazioni di problemi hanno cominciato a crescere repentinamente. Il servizio Downdetector mette in evidenza un numero in costante crescita di testimonianze di errori, nell’ordine delle centinaia di utenti colpiti dalla pessima esperienza di utilizzo.

Non conosciamo l’esatto motivo per il quale non funziona Twitch in questa giornata ma sappiamo che allo stato down del servizio si collega l’errore 503 del browser al momento in cui si tenta l’accesso in piattaforma. La situazione continuerà ad essere monitorata per comprendere quali potranno essere gli esiti dei malfunzionamenti. Per il momento non sono giunte notizie dal tema Amazon relative alle motivazioni reali che giustificano problemi così seri e diffusi.

Aggiornamento 12:14 – Ancora non funziona Twitch e dunque resta del tutto inibito il suo utilizzo. Ad un nuovo tentativo di accesso della piattaforma TV Amazon non compare più il già citato errore 503 ma il seguente alert: Fastly error: unknown domain: www.twitch.tv. Details: cache-mxp6961-MXP. Giunti a questo punto è possibile ipotizzare dei seri problemi ai cloud Fastly ai quali sono collegati numerosi servizi non solo proprietari del colosso e-commerce. Si notano di fatti in questa mattinata di martedì, tanti malfunzionamenti diffusi anche per altre piattaforme come Reddit ma anche PayPal e non solo.

Aggiornamento ore 14:00 – Tutte le funzionalità di Twitch sono prontamente rientrate per gli utenti intorno alle ore 13 odierne.