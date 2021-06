Saranno gli episodi 7,8 e 9 ad andare in onda la settimana prossima in New Amsterdam 3. La serie tv torna anche martedì prossimo con ben tre episodi dal titolo “La leggenda di Howie Cournemeyer”, “Stratagemmi” e “Disconnessi” in cui, in occasione della giornata nazionale della lotta all’AIDS, il New Amsterdam invita a parlare George Helms, ex direttore sanitario e promotore dell’iniziativa di dispensare, per quella giornata, cure gratuite ai pazienti sieropositivi e test HIV per tutti.

I colpi di scena non mancano mai quando si tratta dell’amato medical drama NBC e anche questa volta è così visto che la Sharpe è presa in contropiede dall’arrivo di Mina e si trova a misurarsi con il suo senso di inadeguatezza nei confronti della nipote. Iggy, ansioso di riabbracciare Kapoor, organizza per lui una festa a sorpresa, ma viene gelato dall’annuncio delle sue dimissioni. Come finirà adesso per il dottore già fragile e in crisi?

Ecco il promo dell’episodio numero 7:

Intanto, la chiusura del reparto maternità del Southwest, spinge tutti a recarsi al New Amsterdam. Tra queste c’è l’avvocatessa Evelyn Davis, che nonostante un cesareo pregresso vuole partorire in modo naturale, ma il fatto che sia di pelle nera aumenta il suo fattore di rischio. Infine, nel terzo episodio della serata del prossimo 15 giugno, un intero condominio di case popolari finisce in pronto soccorso per intossicazione dopo aver ingerito una sostanza spacciata per cura anti Covid.

Prima di settimana prossima, però, New Amsterdam 3 tornerà in onda questa sera con tre nuovi episodi in cui Max dovrà vedersela con Helen sempre più vicina al nuovo arrivato ma anche con la poca disponibilità di sangue presente in ospedale e con del latente razzismo. A peggiorare le cose ci pensa il periodo post Covid che ha tagliato le gambe anche alla beneficenza.