In vista della prossima stagione di Serie A, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis quasi sicuramente, manca solo l’ufficialità, scenderà in campo con un nuovo sponsor tecnico. Dopo gli anni trascorsi con Kappa, gli azzurri vestiranno il prestigiosissimo marchio Armani EA7. L’azienda italiana, famosa in tutto il mondo, che opera nel campo della moda, del design e del lusso, ad oggi firma già le casacche dell’Olimpia Milano, squadra di pallacanestro militante in Serie A. Ma nel mondo del calcio si tratterà sicuramente di una novità assoluta.

Secondo l’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere del Mezzogiorno’, il patron azzurro avrebbe pensato ad Armani come nuovo sponsor tecnico del suo Napoli. Si tratta di un’idea maturata già all’inizio della primavera scorsa con l’obiettivo della autoproduzione, data la scadenza del contratto con l’azienda Kappa. Un’altra ispirazione alquanto rivoluzionaria nel mondo del calcio. Così il club partenopeo ha cercato un marchio, arrivando poi a raggiungere l’accordo con Armani e coinvolgendo nel nuovo progetto sia la figlia Valentina De Laurentiis (per la distribuzione) che l’artista Marcelo Burlon (per il design). Nelle ultime ore l’azienda del famoso stilista italiano Giorgio Armani si è messa a lavoro per definire sia i colori delle divise chei bozzetti definitivi, ma, ora come ora, il tempo è sovrano ed il ritiro estivo per la prossima stagione è sempre più vicino, dunque bisognerà sbrigarsi.

La figlia di ADL, Valentina, è già un nome affermato nel mondo della moda e, con l’inserimento nel nuovo progetto Armani, guadagnerà anche lei con il club della famiglia (infatti, i ricavi delle vendite dei completi da gioco andranno tutti nelle casse della sua azienda). La secondogenita De Laurentiis avrà il compito di fornire al Napoli i kit per la prossima stagione 2021/2022 con l’artista e designer Marcelo Burlon County of Milan. Insomma, nell’attesa dell’ufficialità possiamo sicuramente immaginare delle maglie spettacolari, caratterizzate da un perfetto mix di eleganza, creatività e passione.