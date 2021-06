Occorre fare i conti con inaspettati problemi Stack Overflow oggi 8 giugno, al punto che possiamo parlare di un vero e proprio down per una piattaforma molto popolare tra gli sviluppatori. Difficile dire se ci sia qualche connessione lato server con le anomalie riscontrate in questi minuti sul fronte Reddit e Twitch (ne abbiamo parlato con un altro articolo poco fa), ma resta il fatto che il down di questa mattina sia oggettivo. Da capire se possa trattarsi di semplice manutenzione, o di questioni più gravi come un eventuale attacco hacker.

Down e problemi Stack Overflow oggi 8 giugno: cosa sappiamo

Di sicuro, le segnalazioni sui problemi Stack Overflow non possono essere sottovalutate dai tecnici, anche perché in questi minuti il sito è irraggiungibile. La pagina Facebook ufficiale al momento non chiarisce e, di conseguenza, si brancola nel buio con il down di questo mercoledì. Considerando quanto sia popolare il servizio anche qui in Italia, la speranza è che il tutto possa essere gestito e risolto nel più breve tempo possibile. Anche perché è proprio al suo interno che in tanti trovano risposte interessanti.

Potete monitorare le segnalazioni all’interno dell’apposita pagina di Down Detector, anche se al momento il sito risulta nuovamente funzionante (aggiornamento delle 12:10). Solo nei prossimi minuti capiremo se i problemi Stack Overflow si stiano manifestando anche in altri modi, oppure se gli sviluppatori possano nuovamente accedere ai suoi servizi senza particolari impedimenti. A voi come stanno andando le cose da alcuni minuti a questa parte? Fateci sapere, con un commento qui di seguito.

Aggiornamento ore 12:43. Nonostante a molti il sito appare funzionante, non si arrestano le segnalazioni di chi menziona problemi Stack Overflow. Oltre all’accesso, è probabile che ci siano altre anomalie che in qualche modo ne stiano limitando il funzionamento.