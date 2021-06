Masantonio Sezione Scomparsi sta per fare il suo debutto su Canale5. A due anni dalla fine delle riprese e dopo una serie di promo a rotazione ormai da settimane, il pubblico può finalmente iniziare il suo conto alla rovescia visto che arriva su Mediaset una nuova serie tv con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi prodotta da Cattleya. La fiction è suddivisa in 10 episodi, si è girata tra Genova e Roma e sarà un procedural pronto a mettere insieme le tinte del giallo con quelle del thriller.

Quando va in onda Masantonio Sezione Scomparsi?

Masantonio Sezione Scomparsi avrà al centro proprio il protagonista interpretato da Alessandro Preziosi nei panni di un ex poliziotto che a fine carriera si dedica alle investigazioni pronto a darne un giusto peso e una soluzione con la sua chiave di lettura. Lui è Elio Masantonio, un uomo chiuso e burbero, che indagherà su alcune sparizioni grazie alla sua particolare dote, entrare in empatia con le vittime che gli appaiono in sogno e dialogano con lui.

Ecco il promo della fiction:

"Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro!" Questo è il metodo infallibile di Elio Masantonio per risolvere i casi di persone scomparse.#Masantonio – sezione scomparsi 😎

Prossimamente su #Canale5 🔝@MediasetPlay pic.twitter.com/hXfXQv9cHG — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) June 4, 2021

Al grido di “Masantonio sveglia in tempo”, Alessandro Preziosi ha ricordato sui social al suo pubblico che la fiction andrà presto in onda su Canale5, ma qual è la data ufficiale del suo debutto? Le ultime comunicazioni in casa Mediaset sembrano confermare il suo arrivo il prossimo 25 giugno quindi al venerdì sera, un periodo strano non solo perché siamo a giugno ma anche perché di solito quella è la serata dedicata all’intrattenimento, sarà un successo la serie o andrà incontro a flop assicurato?

La serie è stata già molto apprezzata all’Estero mentre il pubblico italiano avrà modo di vederla solo a partire da fine mese e, quindi, per tutto il prossimo, in piena estate. Nel cast di Masantonio Sezione Scomparsi troviamo anche Davide Iacopini, Bebo Storti, Virginia Campolucci e Veruska Rossi.