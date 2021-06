Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 è Awed. Questo è il responso del finale di questa edizione che si è conclusa ieri sera e che si è lasciata ieri uno strascico di polemiche per via della classifica finale. In molti avevano sperato che alla fine fosse Valentina Persia a vincere dopo tutto quello che ha fatto in Honduras in questi due mesi e oltre ma tanti sapevano già che i favoriti alla vittoria finale erano proprio Awed e Andrea Cerioli e non per merito, questo dobbiamo dirlo.

Fino a qualche tempo fa il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 era quello che meglio sapeva destreggiarsi, che sapeva badare a se stesso con la pesca e la capanna magari anche in solitaria (vedi Raz Degan) ma quest’anno le cose non sono andate così e le polemiche non sono mancate. Matteo Diamante, Ignazio Moser e Valentina Persia erano sicuramente quelli che avevano lavorato più degli altri e l’attrice sicuramente in primis ma questo non li ha portati alla vittoria.

Matteo Diamante è uscito per primo dopo lo scontro con Awed mentre Ignazio Moser si è classificato quarto. Valentina Persia è arrivata sul podio ma alla fine si è dovuta accontentare di un secondo posto vedendosi passare davanti lo youtuber. Questione di follower quindi o il pubblico ha visto in lui qualcosa di buono che gli ha fatto mettere da parte che non ha mai aiutato sull’Isola?

Parte del pubblico non ha gradito la vittoria di Awed etichettandolo come stratega e falso perché in molte occasioni si è dimostrato pronto ad avvicinarsi alle parole solo per poi colpirle alle spalle o farle finire nel mirino degli altri naufraghi e, quindi, in nomination. Dove sta la verità sul suo percorso e quando lo sentiremo commentare la sua vittoria con polemica?

Infine, non possiamo dimenticarci della naufraga che ha affrontato tutto questo percorso da sola o quasi, Beatrice Marchetti. La bella modella è uscita nello scontro con Ignazio Moser piazzandosi quinta dopo che per molti giorni qualcuno l’aveva data per favorita alla vittoria finale. Siamo sicuri che di lei sentiremo parlare ancora.