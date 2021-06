Partirà nel 2022 il tour di Capo Plaza. Sono stati annunciati oggi i primi appuntamenti dal vivo in programma nel mese di febbraio del prossimo anno. I biglietti saranno a breve disponibili in prevendita al prezzo di € 30 + diritti di prevendita per un posto unico intero.

Sono disponibili anche speciali pacchetti Vip. Il prezzo dei Vip Pack Early Entrance è di € 55 + prevendita (incluso biglietto di ingresso).

Il VIP Package include un biglietto di ingresso valido per lo show e l’Early Entry, ovvero accesso prioritario alla venue. I fan in possesso di questa tipologia di biglietto possono accedere anticipatamente alla location.

Il tour di Capo Plaza nel 2022 partirà il 17 febbraio dal Teatro della Concordia di Torino per far tappa all’Atlantico Live di Roma il 19 febbraio. Il 22 febbraio l’artista sarà all’Alcatraz di Milano e il 24 alla Tuscany Hall di Firenze. Sabato 26 febbraio 2022, Capo Plaza sarà al Gran Teatro Geox di Padova.

Per il 18 giugno 2021 è atteso Plaza – deluxe edition, la versione deluxe del nuovo disco su etichetta Atlantic/Warner Music Italy. A differenza della precedente versione, è arricchita da 5 nuovi brani che impreziosiscono il secondo album dell’artista salernitano, uscito nel gennaio scorso, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti e certificato Platino con 148 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

In tour, Capo Plaza presenterà i brani del nuovo disco unitamente ai suoi successi precedenti.

Di seguito i primi appuntamenti dal vivo annunciati e in programma sui palchi di tutta Italia.

Il tour di Capo Plaza nel 2022:

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022

TORINO @ TEATRO CONCORDIA

SABATO 19 FEBBRAIO 2022

ROMA @ ATLANTICO LIVE

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

MILANO @ ALCATRAZ

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022

FIRENZE @ TUSCANY HALL

SABATO 26 FEBBRAIO 2022

PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

Biglietti disponibili in prevendita da venerdì 11 giugno ore 11:00 su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com. Presale esclusiva per gli iscritti a Mylivenation.it dalle ore 11:00 del 10 giugno.