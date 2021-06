Gianluca Grignani al Forum di Assago nel 2022. La data-evento è stata annunciata nelle scorse ore e si terrà nel mese di gennaio, i biglietti sono invece in prevendita dalle ore 10.00 di martedì 8 giugno su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Gianluca Grignani al Forum di Assago nel 2022 si esibirà sabato 29 gennaio per un concerto che si preannuncia irrinunciabile, unica tappa al momento in programma per l’artista.

I posti saranno tutti numerati, dalla poltronissima al prezzo di 60 euro all’anello C al prezzo di 30 euro, ai quali si aggiungono i diritti di prevendita. La poltrona è in vendita a 50 euro e due sono le tariffe per l’Anello A: il primo settore è disponibile a 60 euro e il secondo settore a 50 euro.

La Tribuna Gold è disponibile a 40 euro e l’anello B numerato al prezzo di 35 euro + diritti di prevendita.

In occasione dei venticinque anni de La Fabbrica di Plastica, Gianluca Grignani torna in concerto per celebrarlo.

25 anni dopo la pubblicazione di quello che è uno dei suoi dischi migliori, ovvero il suo secondo album, Gianluca Grignani sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (MI) per un concerto che si preannuncia come una grande celebrazione della musica rock italiana.

In scaletta tutti i brani del disco e tutti i più grandi successi del cantautore per un evento speciale che celebra l’album La Fabbrica di Plastica e l’intero percorso artistico di Gianluca Grignani.

Radio Subasio è la radio ufficiale del concerto atteso per sabato 29 gennaio 2022 con inizio alle ore 21.00.

I prezzi dei biglietti

Poltronissima: € 60,00 + prev.

Poltrona: € 50,00 + prev.

Anello A 1 Settore: € 60,00 + prev.

Anello A 2 Settore: € 50,00 + prev.

Tribuna Gold: € 40,00 + prev.

Anello B Numerato: € 35,00 + prev.

Anello C Numerato: € 30,00 + prev.

Vendite aperte dalle 10 di martedì 8 giugno, su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.