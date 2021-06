Un nuovo singolo di Michele Bravi è nell’aria. O meglio, ha una data e un titolo, e anche un collaboratore eccellente. No, meglio ancora: tanti collaboratori eccellenti. Si tratta di una band britannica, Sophie And The Giants, che in 3 anni di attività è già una rivelazione mondiale.

Il nuovo singolo di Michele Bravi è Falene, un duetto con Sophie And The Giants, e sarà fuori venerdì 18 giugno su tutti i servizi di streaming.

L’ultimo disco di Michele Bravi è Geografia Del Buio (2021), il disco della rinascita dopo quella brutta esperienza del 2018 dalla quale l’artista ha fatto fatica a riprendersi. Oggi Michele è un uomo nuovo, ha fatto pace con i suoi demoni e lotta per amore della vita. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 per cantare Quando di Pino Daniele insieme ad Arisa nella serata dedicata ai duetti.

Recentemente Michele Bravi si è pronunciato a favore del ddl Zan in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in cui ha ricordato l’importanza dei diritti per tutti. Concetti che l’artista ha sottolineato anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, unendosi ai tanti colleghi che in questi mesi stanno spingendo per l’approvazione definitiva del disegno di legge contro l’omolesbotransbifobia e contro l’abilismo, specialmente dopo l’ostruzionismo operato da alcune forze del centro destra.

I Sophie And The Giants attualmente non hanno pubblicato dischi. L’unica release è un EP, Adolescence (2018). Il loro singolo Hypnotized, realizzato in collaborazione con il DJ tedesco Purple Disco Machine, è stato tre volte disco di platino in Italia.

Cosa ci sia da aspettarsi dal nuovo singolo di Michele Bravi con Sophie And The Giants non è dato saperlo, ma la novità si colloca nel gran fermento musicale del 2021 in cui gli artisti stanno finalmente riscoprendo il piacere del palco e le grandi possibilità date dalle riaperture, grazie alle campagne di vaccinazione.