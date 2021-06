David Schwimmer e Jennifer Aniston sono stati assoluti protagonisti della reunion di Friends, soprattutto per la rivelazione di aver vissuto un forte coinvolgimento sentimentale nelle prime due stagioni che però non si è mai concretizzato in una storia d’amore. Decisamente una delle poche rivelazioni degne di nota dello show, che per il resto si è limitato a ricordare tra emozione e goliardia gli anni d’oro della sit-com.

David Schwimmer e Jennifer Aniston hanno raccontato di aver avuto una “forte cotta reciproca“, ricordando col resto del cast i momenti in cui erano soliti scambiarsi tenerezze sul divano della casa di Monica. Gli interpreti di Ross e Rachel, la storia d’amore più travagliata e per certi versi sconclusionata della serie, erano però sempre rispettivamente impegnati con altri e non hanno mai “superato il limite“, ha spiegato Schwimmer, mentre la Aniston ha aggiunto che hanno “riversato tutto l’amore e l’adorazione reciproci” nella relazione tra i loro personaggi.

La confessione di David Schwimmer e Jennifer Aniston ha rianimato la fanbase della serie e quella della coppia in particolare. E le foto dal set della reunion, in special modo quelle di Schwimmer, stanno contribuendo ad alimentare la nostalgia per Ross e Rachel anche giorni dopo il debutto della reunion su HBO Max, disponibile in Italia su NOW.

Tra gli scatti dal backstage dell’evento ce n’è uno che ritrae David Schwimmer e Jennifer Aniston abbracciati: l’attore l’ha inserito in una galleria di immagini scattate sul set di Friends: The Reunion e l’ha definito “l’ultimo abbraccio della notte” al termine di una lunga giornata. Jennifer Aniston ha condiviso quel particolare scatto nelle sue storie su Instagram. Oggi i due sono entrambi single dopo dei divorzi (due per lei, uno per lui): inutile dire in quanti abbiano sottolineato che quella chimica vista sullo schermo avrebbe meritato (e meriterebbe?) di concretizzarsi nella vita reale.





La reunion di Friends (qui la nostra recensione) che ha visto David Schwimmer e Jennifer Aniston insieme ai colleghi Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Courteney Cox sarà l’ultimo incontro pubblico per i membri del cast di Friends.