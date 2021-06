C’era da aspettarselo: David Gilmour risponde a Roger Waters dopo le polemiche sulla pubblicazione del remix di Animals dei Pink Floyd. Nelle scorse settimane, infatti, l’ex bassista della band britannica aveva rivelato che Gilmour (e sua moglie Polly Samson) si era opposto alla pubblicazione della versione remix di Animals dei Pink Floyd perché contrario alle note di copertina in cui figuravano i credits con il nome di Waters. “Dave rivendica più di quanto gli sia dovuto”, ha sostenuto Roger.

La faida su Animals dei Pink Floyd

Una versione remix di Animals dei Pink Floyd non sarebbe mai uscita, dunque, per l’opposizione di Gilmour alle note di copertina presenti sul disco in cui figuravano i ruoli di Waters all’interno dell’opera. Attualmente esiste soltanto una versione rimasterizzata senza quelle note, scritte da Mark Blake, e per questo Waters ha scoperchiato la sua verità.

Una verità che verrà inserita, insieme ad altre, in un libro su cui il bassista sta lavorando per raccontare i suoi rapporti con David Gilmour. Dissapori, quelli tra i due colleghi, che erano già emersi quando Waters accusò il chitarrista di averlo bandito da ogni profilo social dei Pink Floyd, compreso il sito ufficiale.

David Gilmour risponde a Roger Waters

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone USA David Gilmour risponde a Roger Waters e racconta la sua versione. Il chitarrista rispedisce le accuse al mittente e gli attribuisce ogni responsabilità sui ritardi per la pubblicazione dei remix di Animals. Gilmour accusa Waters di dire il falso e di “puntare i piedi” per l’ennesima volta. Dal canto suo, in origine non ci sono mai state note di copertina e ora Waters avrebbe assoldato un giornalista per scriverle, ecco il perché della mancata approvazione di Gilmour.

Waters, in poche parole, avrebbe bloccato la pubblicazione dei remix di Animals per via della mancata approvazione del chitarrista. Ecco la versione di Gilmour: