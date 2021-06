Come partecipare al Collegio 6? La domanda che vi perseguita ormai da mesi alla fine ha la sua risposta perché hanno preso il via i casting dell’edizione 2021 ed è possibile inviare la propria candidatura e sperare fino all’inizio delle riprese previsto per il mese prossimo. Sembra che tutto sia pronto per una nuova edizione sempre più ‘moderna’ in cui sentiremo parlare anche del professore di cinema e non solo.

Sul sito di Magnolia/Banijay Italia si legge:

“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se hai dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, iscrivilo alle selezioni per Il Collegio!”.

I candidati dovranno inviare due foto, una a mezzo busto e una in primo piano, che serviranno per inserirle nelle schede dei ragazzi e per questo non dovranno essere modificate o fatte usando i filtri, pena l’eliminazione della candidatura.

Ai genitori sarà possibile iscrivere più di un figlio, seguendo procedura singolo per ognuno, e anche chi ha già provato a candidarsi senza successo potrà farlo di nuovo. Anche quest’anno l’unica modalità di selezione è il form online.

CASTING DE IL COLLEGIO 6 PER STUDENTI E PROFESSORI

Come partecipare quindi al Collegio 6? I candidati e i loro genitori dovranno collegarsi alla sezione dedicata del sito (raggiungibile CLICCANDO QUI) e compilare il form. Dovranno essere i genitori a compilare la prima parte inserendo i propri dati e indicando il legame con il candidato e poi andando avanti e continuando con la sezione dedicata al papabile collegiale. Infine, bisognerà allegare foto e video del candidato e inviare il tutto direttamente dal sito nella sezione dei casting de Il Collegio.

Stessa cosa vale per gli insegnanti. La produzione è alla ricerca delle figure senior per il programma e, in particolare: “Banijay Italia sta cercando insegnanti di canto e musica, inglese, educazione motoria e cinema”. In questo caso per inviare la propria candidatura bisognerà accedere CLICCANDO QUI.