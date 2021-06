Un futuro lontano e decisamente distopico, ma drammaticamente contemporaneo per moltissimi versi: uscirà il prossimo 16 giugno Bacteria, nuova produzione di Astra (Star Comics), progetto nato quando nessuno avrebbe immaginato l’esplosione di una pandemia planetaria. Bacteria racconta “il nostro presente, le nostre paure, le nostre speranze, parla del nostro essere fragili e preziosi” spiegano gli autori di questa elegante e intensa graphic novel, Paola Barbato e Matteo Bussola, autori di romanzi di grande successo. Da Notti in bianco, baci a colazione, best-seller di Bussola, autore di punta per Einaudi, sarà, peraltro, prestissimo tratto un film.

La copertina di BACTERIA // Astra (Star Comics, giugno 2021)

Affiancati dall’artista Emilio Pilliu, disegnatore e illustratore sardo che ha firmato – tra gli altri – Magnetique, primo fumetto al mondo in realtà virtuale, i due autori raccontano una storia di fantascienza dai risvolti medico/sanitari e sociali: “Volevamo raccontare una vicenda che potesse parlare a tutti e di tutti in maniera universale, immaginando un futuro inverosimile e spaventoso; la nostra storia, invece, si è rivelata straordinariamente in linea con le nostre quotidianità”.

A sud le piogge acide hanno alterato tutte le forme di vita, ad est gli abitanti muoiono deformi e malati, al nord gli abitanti si sono rifugiati nel sottosuolo, ad occidente vige la legge del più forte: soltanto il Centro ospita una roccaforte del passato, della scienza e della follia. Il mondo è devastato e, nel frattempo, nei laboratori scientifici del quinto territorio è in corso un esperimento: quattro bambini, portatori sani di malattie letali, saranno i detonatori di un genocidio, che favorirà la conquista delle terre emerse.

Come ha spiegato Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra le firme di Dylan Dog (Sergio Bonelli Editore) e autrice del romanzo Il diario del giorno dopo (Edizioni Piemme): “Ero interessata al concetto di arma batteriologica, che ho sempre interpretato come infida e incosciente: chi poteva davvero credere di essere in grado di controllare una cosa del genere?”. “Cosa si nasconde dietro la distopia di Bacteria?” sembra essere l’interrogativo costante, pagina dopo pagina, della graphic novel.