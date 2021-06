Non si tratta di un vero e proprio down ma ci sono alcuni problemi Telegram in questa mattinata di martedì 8 giugno. Il servizio di messaggistica concorrente di WhatsApp mostra delle anomalie, almeno per una nicchia di utenti che non possono utilizzarlo nella totalità delle sue funzioni. Meglio andare a fondo della vicenda per capire quali siano le difficoltà odierne.

Il servizio Downdetector ha messo in evidenza, almeno finora, diverse decine di segnalazioni di problemi Telegram per gli utenti. Per parlare di vero e proprio down del servizio dovremmo invece essere al cospetto di centinaia o anche migliaia di testimonianze di errori. Più probabilmente, invece, le anomalie attuali sono da ricollegarsi al rallentamento delle funzioni di inoltro o anche ricezione di messaggi o contenuti condivisi. Per essere precisi le specifiche difficoltà sono ormai endemiche almeno da un paio d’ore. Motivo per il quale si potrebbe ipotizzare qualche bug di natura tecnica che dovrà essere risolto nel più breve tempo possibile o al meno lo si spera.

Al momento di questa pubblicazione, non sono presenti feedback da parte del team dell’app di messaggistica in merito proprio ai problemi Telegram odierni. Per questo motivo è impossibile dare per scontato che la situazione torni alla normalità nel giro di poco tempo.

Aggiornamento 11:50 – I malfunzionamenti per Telegram continuano. In particolar modo alcune testimonianze raccolte dimostrano come all’interno dell’app di messaggistica) non si carichino alcuni tipi di contenuti. Diversi utenti parlano delle intere chat con i propri contatti non visualizzate. Altri, al contrario, fanno riferimento solo agli audio che non riescono ad essere fruiti come al solito. Il tutto sia da app mobile per Android che per iPhone, senza particolari distinzioni. La situazione, come facilmente intuibile, è molto eterogenea mentre Downdetector continua a segnalare un centinaio di testimonianze di bug contemporanei.