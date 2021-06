Will & Grace 10 arriva finalmente in chiaro, in onda su Italia1 dall’8 giugno alle 17.20: a due anni dall’anteprima esclusiva sul canale Joy di Mediaset Premium, la penultima stagione della premiata comedy sbarca anche in prima visione free con 2 episodi al giorno.

In Italia Will & Grace 10 ha debuttato nel marzo 2019 su Joy, con 16 nuovi episodi che hanno fatto seguito alla reunion della nona stagione. Al centro della trama ci sono sempre le avventure tragicomiche, le relazioni e gli aneddoti di vita di Will, Grace, Jack e Karen, ancora una volta interpretati dagli attori della serie originale.

Will & Grace 10 riporta in scena l’ex avvocato gay Will Truman (Eric McCormack), la sua coinquilina interior design Grace Adler (Debra Messing), la ricca e mondana Karen Walker (Megan Mullally) e il disinibito showman omosessuale Jack Mc Farland (Sean Hayes). Sono tornati a scrivere e produrre la serie anche gli storici showrunner Max Mutchnick e David Kohan, affiancati dal veterano regista e produttore James Burrows, esperto di comedy dopo anni dietro la macchina da presa per Friends e The Big Bang Theory.

Will & Grace 10 ha rappresentato anche un ritorno alla tradizione di girare live come in uno studio teatrale, di fronte ad un pubblico riunito allo Stage 22 degli Universal Studios di Hollywood.

Will & Grace 10 vanta anche un gran numero di guest star già note al pubblico della serie: Alec Baldwin è ancora Malcolm Widmark, lo spasimante di Karen, Blythe Danner è la sofisticata Marylin, mamma di Will, mentre Leslie Jordan è lo smaliziato cripto-gay Beverley Leslie. Inoltre tornano Minnie Driver come Lorraine Finster, la figliastra e nemesi di Karen, Molly Shannon come la svampita Val Bassett e Chelsea Hendler nei panni della risoluta Donna Zimmer.

Tra le new entry di Will & Grace 10 si fanno notare soprattutto David Schwimmer e Matt Bomer. Quest’ultimo interpreta McCoy Whitman, un affascinante giornalista tv che attira l’attenzione di Will, mentre il volto storico di Ross Geller in Friends sarà qui una star del web, Noah Broader, che cerca di accreditarsi agli eventi mondani di New York solo per scroccare cibo gratis (sfidando Grace sul suo stesso terreno).

L’appuntamento coi primi due episodi di Will & Grace 10 è l’8 giugno alle 17.20 su Italia1, con la penultima stagione in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Dopo l’undicesima, in onda su NBC nel 2020, la serie è stata definitivamente cancellata.