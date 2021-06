Secondo le ultime notizie provenienti da Fossil, noto marchio statunitense di orologi e produttore di moda, i modelli di smartwatch già in commercio come Gen 5, Gen 4 e precedenti non riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione di Wear OS, presentata al Google I/O 2021. Il noto dirigente del brand, Steve Prokup, durante un’intervista rilasciata a ‘CNET’, ha affermato che l’azienda si è messa a lavoro per lanciare (nel prossimo autunno) il nuovo modello premium Gen 6 watch, basato sul recente sistema operativo Wear OS sviluppato dall’azienda di Mountain View in partnership con Samsung e Fitbit.

Stando alle recenti indiscrezioni, gli indossabili della nuova linea Gen 6 di Fossil riceveranno aggiornamenti hardware piuttosto importanti e dovrebbero adottare caratteristiche che somigliano molto ai prossimi prodotti Google e Samsung, ossia: nuovi chip (di cui non si conoscono ancora i modelli precisi) molto più veloci in termini di prestazioni, un nuovo interessante design, funzioni utili per il monitoraggio dei parametri vitali avanzati, una durata della batteria maggiore ed un prezzo di fascia premium. Il marchio americano, inoltre, ha tutte le buone intenzioni di collaborare con gli operatori telefonici di scala mondiale per garantire la connettività LTE. Fossil, inoltre, fa sapere che probabilmente gli attuali modelli in commercio dei propri smartwatch riceveranno sconti importanti.

Come ha affermato Greg McKelvey, Chief Commercial Officer di Fossil, tutti i vantaggi del software di cui Google sta parlando e che sta lanciando con la piattaforma unificata saranno inclusi nel nuovo prodotto. Il produttore americano quasi sicuramente continuerà a proporre agli utenti dei modelli smartwatch corredati di tasti laterali e corone, mentre, per quanto riguarda il lato software, Fossil adopererà la potenza della nuova piattaforma Wear OS. Ricordiamo che tra poco più di una settimana, precisamente nei giorni 21 e 22 giugno, ci sarà l’attesissimo Amazon Prime Day 2021 con tantissimi prodotti in offerta ed a prezzi super convenienti.