La Vodafone mail non funziona in questo primo lunedì del mese di giugno. Chi ha un account di posta elettronica con l’operatore lamenta, dalle primissime ore della mattinata l’impossibilità di effettuare un accesso al proprio profilo. Non è la prima volta in assoluto che un disservizio di questo tipo si manifesta ed è di certo preferibile chiarire la tipologia di malfunzionamenti attuali.

Le prime segnalazioni della Vodafone Mail non funzionante si collocano a partire dalle ore 6 di questa mattina. Il servizio Downdetector ha reportizzato finora più di un centinaio di testimonianze di utenti interessati dai problemi con la posta elettronica. Quello che accade è che viene negato del tutto l’accesso al servizio a non pochi utenti. Dopo l’autenticazione con nome utente e password corretta, la pagina dell’area personale con i messaggi continua ad essere completamente bianca. Anzi, si manifestano anche episodi di sfarfallio del display. A nulla valgono diversi tentativi, anche da dispositivi e browser diversi: l’esito dell’accesso è sempre negativo.

La Vodafone mail non funziona al momento di questa pubblicazione per svariati utenti e per il momento non è possibile stabilire se le anomalie rientreranno nel breve periodo o piuttosto continueranno nel corso della mattinata. Per il momento, l’operatore non ha rilasciato dichiarazioni di alcun tipo in merito al disservizio, attraverso nessuno dei suoi canali ufficiali (neanche social). La situazione continuerà ad essere monitorata per carpire le prossime evoluzioni possibili.

Aggiornamento 9:45 – Le difficoltà di accesso alla casella di posta elettronica continuano. Vodafone mail non funziona ancora nonostante svariati tentativi. Continuano a non esserci feedback social del vettore in merito alle anomalie odierne. Per ottenere assistenza, gli utenti interessati dalle anomalie potranno chiamare il 190 o affidarsi all’operatore virtuale Tobi direttamente dall’app del vettore My Vodafone. Allo stesso tempo potranno essere contattati i profili FAcebook e Twitter dell’azienda.

Aggiornamento 11:40 – Purtroppo le anomalie continuano. A chi la Vodafone mail non funziona l’operatore suggerisce di scrivere un messaggio privato al profilo Twitter ufficiale.