Cala ancora il prezzo dell’iPhone 11 su Amazon e questa volta l’offerta migliore riguarda il modello nero da 128GB di memoria interna. Chiunque fosse interessato ad acquistare il suddetto smartphone targato Apple, non può di certo lasciarsi scappare quest’interessante offerta proposta quest’oggi da Amazon e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. L’iPhone 11 da 128GB di memoria interna e di colore nero può essere tra le vostre mani sborsando la cifra di 679 euro.

Come sta cambiando il prezzo dell’iPhone 11 da 128 GB a giugno

Di recente, come avrete notato anche pochi giorni fa, ci siamo concentrati soprattutto sui modelli ricondizionati. Oggi no. Un prezzo che è il risultato di uno sconto del 12% su quello precedente, con un risparmio di ben 190 euro. Il costo da listino per questo iPhone 11 era infatti di 769 euro, quindi vale assolutamente la pena approfittare di questo Amazon’s choice di giornata. Il dispositivo appartiene anche al servizio Prime, ciò significa che le spese di spedizione sono gratuite e che arriverà a casa vostra nel giro di pochissime ore.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Chi non è abbonato a Prime, può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni e sfruttare i vantaggi sopra elencati. Al momento la disponibilità di questo iPhone 11 da 128GB di memoria interna e di colore nero è immediata, ma nel giro di poche ore potrebbero esserci cambiamenti sia sul costo finale del prodotto che sulle scorte a disposizione. Il consiglio è di cogliere al volo questa nuova offerta Amazon e non lasciarsi scappare lo smartphone di maggior successo di Apple del 2019.

Parliamo di un top di gamma dotato di display Liquid Retina HD da 6,1 pollici con vetro Ceramic Shield, il più resistente presente in circolazione. Spazio poi ad un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore A13 Bionic, tra i chip più veloci mai visti su uno smartphone. Non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere, anche in questo caso risulta essere la migliore del settore. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno dell’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 11 nero da 128GB.