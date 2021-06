Le novità di OS 15 sono ormai state rese note. All’inizio del keynote di apertura WWDC 2021 Apple di questo 7 giugno sono state presentate le principali funzioni della nuova versione del sistema operativo. Allo stesso tempo è possibile focalizzarsi su quando uscirà l’aggiornamento e soprattutto su quali iPhone compatibili.

FaceTime

Craig Federighi, nello spiegare le principali novità di iOS 15, non manca di sottolineare la vera rivoluzione di FaceTime del corrente aggiornamento. Le video call saranno incredibilmente più naturali e realistiche, quasi come se gli incontri si svolgessero davvero dal vivo. I partecipanti sembreranno davvero collocati nello stesso luogo fisico grazie all’opzione Grid View. Gli utenti potranno fare affidamento sulla modalità ritratto delle foto anche nelle videotelefonate e dunque riusciranno a sfuocare il loro sfondo con un semplice comando. Ancora, sarà più facile isolare la voce di un interlocutore dal contesto intorno a se (magari anche rumoroso.

Sono in arrivo anche i FaceTime Links, ossia i collegamenti che potranno essere condivisi con chiunque per partecipare ad una sessione. La possibilità è aperta anche agli utenti Android e Windows via web. Con l’introduzione di iOS 15 ci sarà anche l’opzione SharePlay, grazie alla quale si potrà condividere brani di Apple Music con gli interlocutori e ancora SharePlay per contenuti Disney+, HBO Max, TikTok, Twitch all’occorrenza.

Messaggi e Focus

Tra le novità di iOS 15 c’è anche quella che riguarda i messaggi. Attraverso il servizio di condividono un numero di contenuti sempre maggiore. Apple ha pensato di riordinare e gestire questi ultimi attraverso la funzione “Shared with You” per inviare e ricevere con una nuova esperienza i collegamenti Apple News, Music e Foto e ancora Safari, Podcast e Apple TV.

C’è ancora l’introduzione di Focus, ossia dei profili utili per diverse modalità di utilizzo dell’iPhone nel caso non si voglia essere disturbati, si stia al lavoro, dormendo o quant’altro. Ogni modalità prevede dei settaggi molto dettagliati e perfino i membri delle chat Messaggi sapranno in automatica che non possiamo essere disturbati in determinate condizioni.

Notifiche

Le notifiche si rinnovano sensibilmente. Un unico grande “Notification summary” raccoglierà tutti gli alert di giornata, divisi anche in momenti specifici come la mattina, il pomeriggio o la sera. La nuova gestione è stata pensata per avere sempre chiare le informazioni e garantire anche risposte e interazioni immediate.

Wallet, Meteo,Mappe, Live Text

Nel wallet arrivano le chiave digitali già annunciate da Apple per le macchine (c’è la partnership con BMW). L’innovativa soluzione investe tuttavia anche l’entrata a casa, il badge di lavoro, addirittura l’accesso alla camera d’albergo. Negli USA parte anche la rivoluzione della carta d’identità digitale invlusa proprio nel portafoglio Apple.

Ancora, tra le novità Apple, l’app Meteo si rinnova sostanzialmente nella grafica con nuovi effetti grafici molto realistici. Sono le Mappe invece a cambiare sostanzialmente in meglio, più precise e dettagliate che mai. Il cambiamento ci riguarda direttamente. Proprio le rinnovate Apple Maps giungeranno nel brevissimo tempo in Spagna e Portogallo ma prossimamente anche in Italia e Australia. Interessantissime anche le nuove indicazioni dei percorsi pedonali: la realtà aumentata viene sfruttata al massimo per fornire assistenza molto ben fatta.

Una delle più interessanti novità di iOS 15 (soprattutto per l’utilizzo business) riguarda l‘opzione Live Text: tramite la fotocamera di iPhone sarà possibile estrarre il testo da un’immagine catturata. Ad esempio il testo scritto su una lavagna potrà essere digitalizzato in un lampo ed essere utilizzato per numerosi scopi.

Quando esce iOS 15 e su quali iPhone

A margine dell’evento Apple odierno l’uscita di iOS 15 è garantita, nella sua developer beta per gli sviluppatori. La prima beta pubblica potrebbe giungere nel corso della fine della primavera. Per il lancio definitivo dell’aggiornamento softwrae bisognerà attendere, come è noto, l’autunno, probabilmente la fine di settembre.

Gli iPhone compatibili saranno quelli lanciati dalla generazione iPhone 7 in poi. Restano fuori dal supporto gli iPhone 6S e SE di prima generazione.