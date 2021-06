Tenebre e Ossa 2 ci sarà: Netflix scioglie ogni dubbio e conferma la seconda stagione della serie fantasy, tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. Dopo l’ottimo debutto lo scorso 23 aprile, il servizio di streaming ha dichiarato che più di 55 milioni di famiglie abbonate hanno guardato lo show nei suoi primi 28 giorni. Inoltre, Tenebre e Ossa è entrato nella Top 10 dei titoli più visti sullo streamer in 93 paesi in tutto il mondo e ha raggiunto il numero 1 in 79 paesi (tra cui Stati Uniti, Australia, Brasile, Germania, Russia, Spagna e Sud Africa).

“Sono onorato ed entusiasta di tornare nel Grishaverse”, ha dichiarato lo showrunner Eric Heisserer , “e continuare le storie di questi personaggi accattivanti, in particolare Milo”.

L’autrice e produttrice esecutiva Leigh Bardugo ha aggiunto: “Scrivo per il Grishaverse da quasi 10 anni, quindi sono entusiasta di poter continuare questa avventura. Ci sono così tanti posti che siamo riusciti a malapena a visitare e non vedo l’ora di presentare al nostro pubblico altri santi, soldati, teppisti, ladri, principi e corsari che rendono questo mondo così divertente da esplorare.”

Adattato dalla trilogia bestseller della Bardugo, Tenebre e Ossa segue Alina (interpretata da Jessie Mei Li), una giovane donna apparentemente normale la cui vita viene sconvolta quando dimostra la capacità di evocare la luce. Il suo dono appena scoperto la mette sulla strada del generale Kirigan (Ben Barnes), un potente leader Grisha che inizia ad addestrarla e diventare un suo potenziale interesse amoroso prima di rivelare i suoi piani nefasti che coinvolgono la Faglia.

Lo showrunner aveva dichiarato di avere già dei piani per Tenebre e Ossa 2. Innanzitutto verrà esplorato il rapporto tra Alina e Mal, poi verranno portati sullo schermo altri personaggi importanti come Wylan Van Eck (un membro dei Corvi) e Nikolai (il figlio del re Ravkan Alessandro III), e la storyline dei Corvi a Ketterdam.

Ecco il video con in cui il cast principale, che tornerà per la seconda stagione, annuncia il rinnovo della serie: