L’Amazon Prime Day 2021 si terrà ufficialmente il 21 e 22 giugno, ma fin da adesso è possibile aderire ad iniziative promozionali davvero interessanti, che ci proietteranno nelle giornate clou. La proposta del girono è relativa agli sconti Amazon Warehouse, che promettono un buono di 10 euro a tutti gli utenti che acquisteranno prodotti venduti dalle piccole e medie imprese italiane (a fronte di una spesa minima di 10 euro, che è poca cosa considerando il periodo di offerte che sta per aprirsi, in cui certamente sarete indotti a spendere anche più di 10 euro, non avendo così particolare difficoltà nell’aderire alla promozione sopra descritta), da spendere proprio a cavallo di quelle giornate.

Tutto quanto bisogna fare è comprare, tra il 7 ed il 20 giugno, un articolo venduto dalle PMI, verificandone l’idoneità tramite la presenza del piccolo banner posto in basso, subito dopo la descrizione del prodotto. Per farvi un’idea dei prodotti inclusi nell’iniziativa, che vi daranno diritto all’erogazione del buono sconto di 10 euro da spendere durante l’Amazon Prime Day 2021, vi consigliamo di visitare questa pagina, dove troverete anche tutti i dettagli relativi alla promozione (di cui sarebbe sempre meglio prima prendere visione).

L’Amazon Prime Day 2021 è chiaramente dedicato agli iscritti al servizio Prime, che ricordiamo avere un costo annuale di 36 euro, o di 3,99 euro al mese (c’è anche la possibilità di approfittare della prova gratuita di 30 giorni, da poter attivare anche in prossimità dell’evento, per poi decidere, anche prima della scadenza, di continuare ad utilizzare il servizio, o di disdirlo senza spendere alcunché). L’abbonamento, oltre alle consegne gratuite e veloce sui prodotti Prime, offre tanti altri servizi, tra cui Amazon Music, Reading e Prime Video. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.