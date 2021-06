C’è grande fermento per il lancio dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, che potrebbero avere un prezzo ragionevolmente più basso rispetto ai loro predecessori (cosa che potrebbe accadere anche per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21 FE). Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy Z Flip nel febbraio 2020 al costo di 1380 dollari, mentre il Galaxy Z Fold 2 è arrivato a settembre del 2020, a 1999 dollari al momento del lancio. I dispositivi in arrivo avrebbero dovuto appartenere alla stessa fascia di prezzo, ma così potrebbe non essere.

I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 potrebbero costare il 20% in meno rispetto ai predecessori: si parla, quindi, di un taglio di prezzo di 400 dollari, una riduzione parecchio sostanziale, e forse capace di spostare gli equilibri a favore di tali prodotti. Rendere gli smartphone pieghevoli più economici è la chiave per convincere più persone a passare a questi dispositivi di nuova generazione. Gli utenti che non sono stati in grado di giustificare il prezzo di acquisto di 2000 dollari potrebbero lasciarsi convincere dai 1600 dollari del Samsung Galaxy Z Fold 3, volendovi fare un esempio. Il cartellino non è stato reso noto in questo momento, ma l’intervallo di riduzione dei prezzi previsto promette davvero bene (anche se il costo varierà in base al Paese di destinazione).

Il colosso di Seul offrirà anche nuove promozioni con generosi incentivi per il pre-ordine ai clienti che decideranno di comprare i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Non è ancora dato conoscere il giorno esatto, ma i prossimi pieghevoli dovrebbero essere presentati già il prossimo mese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.