Terence Hill lascia Don Matteo, è ormai ufficiale. Ma perché, dopo vent’anni, l’attore avrebbe deciso di appendere al muro i panni di un personaggio ormai diventato iconico in televisione? A questa domanda, ha risposto suo figlio Jess Hill.

Il cambio di testimone avverrà nel corso delle prime puntate della tredicesima stagione, attualmente in produzione a Spoleto. A lui subentrerà infatti Raoul Bova nei panni di un sacerdote alle prime armi.

Stando alle parole di Jess Hill, riportate da Libero, alla base dell’addio a Don Matteo ci sarebbe il bisogno di prendersi una pausa e dedicarsi alla sua famiglia. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma”, ha dichiarato Jess al quotidiano. “Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”.

Un addio quindi? Non proprio. Stando alle dichiarazioni del figlio, Terence si fermerà per qualche periodo. Poi, chissà, potrebbe tornare a Spoleto, in qualche modo. In ogni caso, la produzione della fiction, Lux Vide, sa quanto il pubblico italiano si affezionato al personaggio in toga: Don Matteo non morirà, assicurano i piani alti. Molto probabilmente si cercherà un escamotage per lasciargli la porta aperta a un suo eventuale ritorno in futuro.

La moglie di Terence è Lori Zwicklbauer, segretaria di produzione conosciuta durante le riprese del film Dio perdona… io no! con l’amico Bud Spencer. Nell’ultimo periodo, tra Covid e lockdown, la coppia ha vissuto un periodo molto difficile, come ha dichiarato Jess a Libero. “Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”.

La tredicesima stagione renderà omaggio a Terence Hill, come ha dichiarato Raoul Bova nel corso di un’intervista con La Nazione. “Quello che conta davvero è portare avanti il messaggio che questa fiction porge, magnificamente, al pubblico. Importantissimo rispettare Terence Hill e rendere omaggio a un attore che amo da sempre”.