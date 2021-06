Oggi 7 giugno è il grande giorno dell’evento Apple di apertura della WWDC 2021, la tradizionale conferenza annuale per gli sviluppatori delle soluzioni software dell’azienda di Cupertino. La presentazione di IOS 15 è assicurata, naturalmente nella sua versione “acerba” developer beta per gli esperti e non per gli utenti finali. La sostanza non cambia, visto che si comincerà a dare uno sguardo al sistema operativo successivo ad iOS 14 con tutte le sue principali novità.

Orario diretta

Rispettando ormai una tradizione annuale, la diretta evento Apple avrà il via alle ore 10 di mattina di oggi 7 giugno ma considerando l’ora locale in California presso il campus di Cupertino. Per lo streaming del keynote italiano dobbiamo considerare il dovuto fuso orario e dunque lo show hi-tech avrà il via dalle ore 19.

Di solito gli eventi Apple primaverili dedicati al software, proprio come nel caso della WWDC, non hanno durata breve. Probabilmente la diretta della prima parte della conferenza non finirà prima di un paio d’ore e dunque delle ore 21 per noi.

Come seguire la diretta evento Apple

Le modalità per non perdersi la diretta del keynote di apertura della WWDC 2021 sono davvero molteplici. Al termine di questa pagina c’è il box YouTube del canale ufficiale Apple in cui si potrà assistere alla presentazione proprio a partire dalle 19. Direttamente dal sito dell’azienda di Cupertino, lo stesso streaming sarà visualizzabile da browser a questo indirizzo. Sempre lo stesso interessante appuntamento sarà trasmesso attraverso l’Apple Tv e ancora visibile proprio sull’app WWDC 2021 scaricata di sicuro dagli sviluppatori interessati ai laboratori e agli incontri della conferenza in svolgimento a Cupertino.

Il lancio di iOS 15 nella prima beta per gli esperti dovrebbe essere contestuale all’evento, proprio per dare subito la possibilità di provare il nuovo OS di questo 2021 sui dispositvi mobili. Per l’occasione si attende anche un nuovo iPadOS per l’esperienza dedicata al segmento tablet.